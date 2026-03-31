Prima pagină » Știri externe » Israelul insistă că va ocupa permanent sudul Libanului. 600.000 de oameni nu se vor mai întoarce la casele lor

Israelul insistă că va ocupa permanent sudul Libanului. 600.000 de oameni nu se vor mai întoarce la casele lor

Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a declarat că armata Israelului intenționează să ocupe permanent teritorii din sudul Libanului chiar după încheierea războiului cu Hezbollah.

Într-o declarație video, Katz a spus că plănuiește crearea unei zone tampon permanente de securitate în interiorul teritoriului libanez. Zona de securitate permanentă ar urma să fie extinsă până la râul Litani.

„La finalul operațiunii, IDF va stabili o zonă de securitate în interiorul Libanului, pe o linie de apărare împotriva rachetelor anti-tanc și va menține controlul asupra întregii zone până la râul Litani, inclusiv asupra podurilor care vor rămâne, în timp ce eliminăm forțele Radwan și vom pătrunde în zonă și vom distruge toate armele localizate aici ” a declarat acesta.

Radwan este o unitate militară de elită din cadrul grupării Hezbollah.

Israel va alunga permanent 600.000 de libanezi care au locuit la sud de râul Litani

Katz a declarat că rezidenții libanezi nu vor mai fi lăsați să se întoarcă la casele lor.

600.000 de libanezi, evacuați în nordul țării, nu vor mai avea permisiunea să se întoarcă la locuințele lor de la sud de râul Litani până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi garantată.

Toate casele din satele de lângă frontiera cu Liban vor fi distruse, Israel aplicând modelul din Rafah și Beit Hanoun în Fâșia Gaza, cu scopul de a îndepărta amenințările teroriste la adresa locuitorilor israelieni din nordul țării, a precizat ministrul, potrivit Reuters.

Netanyahu: Peste 50% din obiective, îndeplinite

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, într-un interviu acordat canalului de știri american conservator Newsmax, că și-a atins mai mult de jumătate din obiectivele sale în războiul împotriva Iranului, fără a avansa, însă, un calendar precis, notează AFP.

„Evident, am depășit jumătatea drumului. Dar nu vreau să stabilesc un calendar. Cred că am realizat multe. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte grea. Am ucis mii de membri’ ai Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, și ‘le-am ucis liderii. Suntem pe punctul de a le lichida industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi și chiar programul nuclear”, a spus liderul de la Ierusalim.

