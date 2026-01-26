Israel a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Fâșia Gaza, a comunicat armata israeliană luni.

Prima fază a planului de pace propus de președintele Donald Trump a fost încheiat.

Potrivit Reuters , rămășițele aparțin ofițerului de poliție Ran Gvili, captiv pentru mai mult de 840 de zile. El a păzit kibuțul Alumim la atacul Hamas de pe 7 octombrie 2023.

Osemintele sale au fost găsite într-o groapă comună, fiind îngropat alături de alte 250 de cadavre.

Recuperarea osemintelor ultimului ostatic israelian l-a determinat pe președintele israelian Itzhak Herzog să-și dea jos „insigna ostaticilor” pe care a purtat-o în mod simbolic timp de doi ani.

Sursa Foto: X

