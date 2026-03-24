Prima pagină » Știri externe » Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării

Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării

Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat, marți, că armata țării sale va prelua controlul asupra sudului Libanului, de la granița israeliană, cunoscută sub numele de „Linia Albastră”, până la râul Litani. Potrivit Reuters, aceasta este prima dată când Israelul și-a exprimat clar intenția de a ocupa o porțiune de teritoriu care reprezintă aproape o zecime din suprafața Libanului.

Katz a amenințat anterior guvernul libanez că va pierde teritoriu dacă nu va dezarma Hezbollah, gruparea militantă susținută de Teheran care a atras Libanul în războiul SUA-Israel împotriva Iranului atunci când a tras asupra Israelului pe 2 martie.

Marți, Katz a declarat în cadrul unei întâlniri cu șeful Statului Major al Armatei că armata va „controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani” și că se creează o „zonă tampon defensivă”.

Râul Litani se varsă în Marea Mediterană la aproximativ 30 km nord de granița israeliană cu Libanul.

Case și poduri libaneze, distruse

Potrivit datelor transmise de Reuters, începând din 13 martie, armata a distrus cinci poduri peste râu și a accelerat demolarea caselor din satele libaneze situate în apropierea graniței israeliene, ca parte a unei campanii despre care Israelul afirmă că vizează Hezbollah și nu civilii libanezi.

Conform dreptului internațional, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra caselor și podurilor, sunt, în general, interzise.

Armata israeliană a refuzat să comenteze declarațiile ministrului apărării. Armata a afirmat anterior că trupele terestre desfășurau raiduri limitate și țintite în apropierea frontierei cu Israelul.

Katz a declarat că nu ar trebui să existe locuințe sau locuitori în zonele din sudul Libanului unde există „terorism”, făcând referire la Hezbollah, ai cărui luptători au continuat să lanseze zilnic rachete și drone asupra teritoriului israelian și să se lupte cu trupele israeliene în satele din sudul Libanului.

Katz a declarat că soldații israelieni desfășurau operațiuni în Liban pentru a stabili o „linie defensivă avansată”, luptându-se cu militanții Hezbollah și distrugând infrastructura folosită de grupare, inclusiv locuințe despre care a afirmat că funcționează ca „avansuri teroriste”.

Pentru a doua oară în această săptămână, el a afirmat că abordarea era similară cu cea adoptată de armată în Gaza, curățând și demolând clădiri din apropierea frontierei „pentru a crea o zonă tampon defensivă și a îndepărta amenințarea de comunități”.

Luni, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, a declarat că Israelul ar trebui să anexeze sudul Libanului până la râu.

Peste 1000 de morți

Atacurile Israelului asupra Libanului au provocat distrugeri pe scară largă în sudul țării și în anumite zone ale capitalei, Beirut, și au cauzat moartea a peste 1.000 de persoane.
Peste un milion de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele. Șeful departamentului pentru drepturile omului al Națiunilor Unite a criticat acțiunile Israelului, în special recurgerea la ordine de evacuare pe scară largă.

Printre cei uciși se numără aproape 120 de copii, 80 de femei și 40 de membri ai personalului medical, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Locuitorii din sudul Libanului se tem că recentele acțiuni militare ale Israelului împotriva grupării militante Hezbollah, susținută de Iran, ar putea fi un preludiu al unei perioade de ocupație prelungită, similară cu cea impusă de Israel între 1982 și 2000.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Washingtonul și Teheranul ar putea ajunge în curând la un acord privind încetarea războiului, în urma a ceea ce el a descris ca fiind discuții între oficiali americani și iranieni. Iranul a negat că ar fi avut loc vreo negociere cu SUA.

Nu este clar dacă un armistițiu în Liban ar face parte dintr-un eventual acord privind încetarea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Deși Trump anunță discuții de pace cu Iranul, Bibi Netanyahu spune că Israel va bombarda în continuare

Liderul suprem al Iranului ar fi de acord să negocieze cu Trump. Oficialii de la Teheran i-au transmis mesajul, în seceret, lui Witkoff

Războiul din Iran ține capul de afiș, iar oficialii din Golf spun că SUA trebuie să termine ce-au început. Atlantic Council: „Următoarele două-trei săptămâni vor fi critice”

FLASH NEWS Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
16:52
Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
NEWS ALERT Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul Israelului asupra South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume
16:08
Iranul a oprit exporturile de gaze către Turcia după atacul Israelului asupra South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume
LIVE 🚨 Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“
16:04
🚨 Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“
FLASH NEWS Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda
15:52
Negocieri discrete între SUA și Danemarca. Washingtonul vrea să obțină acces la încă trei zone militare în Groenlanda
CONTROVERSĂ Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei
15:02
Suspiciune de spionaj în Europa. Diplomații europeni avertizează că dosarele secrete ale UE ar putea ajunge pe mâna Rusiei
FLASH NEWS Trump îl trimite pe Rubio la reuniunea G7 din Franța pentru a discuta despre Ucraina și Orientul Mijlociu
14:45
Trump îl trimite pe Rubio la reuniunea G7 din Franța pentru a discuta despre Ucraina și Orientul Mijlociu
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice

