Întorsătură neașteptată în războiul din Iran. Armata israeliană va ocupa o zonă extinsă din sudul Libanului. Ce argumente aduce ministrul Apărării

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat, marți, că armata țării sale va prelua controlul asupra sudului Libanului, de la granița israeliană, cunoscută sub numele de „Linia Albastră”, până la râul Litani. Potrivit Reuters, aceasta este prima dată când Israelul și-a exprimat clar intenția de a ocupa o porțiune de teritoriu care reprezintă aproape o zecime din suprafața Libanului.

Katz a amenințat anterior guvernul libanez că va pierde teritoriu dacă nu va dezarma Hezbollah, gruparea militantă susținută de Teheran care a atras Libanul în războiul SUA-Israel împotriva Iranului atunci când a tras asupra Israelului pe 2 martie.

Marți, Katz a declarat în cadrul unei întâlniri cu șeful Statului Major al Armatei că armata va „controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani” și că se creează o „zonă tampon defensivă”.

Râul Litani se varsă în Marea Mediterană la aproximativ 30 km nord de granița israeliană cu Libanul.

Case și poduri libaneze, distruse

Potrivit datelor transmise de Reuters, începând din 13 martie, armata a distrus cinci poduri peste râu și a accelerat demolarea caselor din satele libaneze situate în apropierea graniței israeliene, ca parte a unei campanii despre care Israelul afirmă că vizează Hezbollah și nu civilii libanezi.

Conform dreptului internațional, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra caselor și podurilor, sunt, în general, interzise.

Armata israeliană a refuzat să comenteze declarațiile ministrului apărării. Armata a afirmat anterior că trupele terestre desfășurau raiduri limitate și țintite în apropierea frontierei cu Israelul.

Katz a declarat că nu ar trebui să existe locuințe sau locuitori în zonele din sudul Libanului unde există „terorism”, făcând referire la Hezbollah, ai cărui luptători au continuat să lanseze zilnic rachete și drone asupra teritoriului israelian și să se lupte cu trupele israeliene în satele din sudul Libanului.

Katz a declarat că soldații israelieni desfășurau operațiuni în Liban pentru a stabili o „linie defensivă avansată”, luptându-se cu militanții Hezbollah și distrugând infrastructura folosită de grupare, inclusiv locuințe despre care a afirmat că funcționează ca „avansuri teroriste”.

Pentru a doua oară în această săptămână, el a afirmat că abordarea era similară cu cea adoptată de armată în Gaza, curățând și demolând clădiri din apropierea frontierei „pentru a crea o zonă tampon defensivă și a îndepărta amenințarea de comunități”.

Luni, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, a declarat că Israelul ar trebui să anexeze sudul Libanului până la râu.

Peste 1000 de morți

Atacurile Israelului asupra Libanului au provocat distrugeri pe scară largă în sudul țării și în anumite zone ale capitalei, Beirut, și au cauzat moartea a peste 1.000 de persoane.

Peste un milion de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele. Șeful departamentului pentru drepturile omului al Națiunilor Unite a criticat acțiunile Israelului, în special recurgerea la ordine de evacuare pe scară largă.

Printre cei uciși se numără aproape 120 de copii, 80 de femei și 40 de membri ai personalului medical, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Locuitorii din sudul Libanului se tem că recentele acțiuni militare ale Israelului împotriva grupării militante Hezbollah, susținută de Iran, ar putea fi un preludiu al unei perioade de ocupație prelungită, similară cu cea impusă de Israel între 1982 și 2000.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Washingtonul și Teheranul ar putea ajunge în curând la un acord privind încetarea războiului, în urma a ceea ce el a descris ca fiind discuții între oficiali americani și iranieni. Iranul a negat că ar fi avut loc vreo negociere cu SUA.

Nu este clar dacă un armistițiu în Liban ar face parte dintr-un eventual acord privind încetarea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

