Forțele armate ale Israelului au anunțat că au lovit o bază Hamas din Liban. Sursele locale dezvăluie că atacul israelian a provocat 13 morți.

Atacul aviatic al IDF a fost efectuat marți, 18 noiembrie 2025, lângă tabăra de refugiați palestinieni din Ain al-Hilweh, informează Times of Israel.

IDF a comunicat că operatori Hamas au folosit baza militară pentru antrenarea altor teroriști care să comită atacuri împotriva trupelor israeliene.

Forțele israeliene mai anunță că nu au rezultat victime civile colaterale, fiind utilizate rachete care au atins ținta cu precizie.

Între timp, Hamas a transmis că nu are deloc instalații militare în Liban.

Sursa Foto: IDF

Autorul recomandă: Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil