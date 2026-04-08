Cum scapi de vecinii zgomotoși. Care sunt pașii legali de urmat, în România

Cum scapi de vecinii zgomotoși. Iată ce spune legea din România în cazul persoanelor care deranjează ceilalți locatari din comunitate. Există cinci pași care ar putea fi urmați în acest sens, cetățenii au dreptul să se adreseze Poliției sau Jandarmeriei, dacă zgomotul persistă. Vezi mai jos.

Există situații în care unii dintre vecini pot persista cu zgomotul, îndeosebi în intervalul dedicat odihnei. Există câțiva pași legali care ar putea fi urmați, dacă dorești să scapi de vecinii zgomotoși. Fiecare comunitate de locatari impune reguli de conviețuire, mai ales atunci când vine vorba despre intervalul de odihnă și de modul în care trebuie menținută curățenia. Cei care nu respectă orele de liniște se pot trezi cu poliția la ușă.

Cum scapi de vecinii zgomotoși?

Iată care sunt pașii care pot fi urmați:

1) Încercarea de soluționare amiabilă

Înainte de a implica autoritățile, este recomandat să porți o discuție calmă cu vecinul respectiv. Uneori, oamenii nu realizează cât de tare se aude zgomotul prin pereți. Dacă discuția directă nu funcționează, poți implica Asociația de Proprietari (președintele sau administratorul), care are rolul de a media conflictele și de a reaminti regulamentul de ordine interioară.

2) Cunoașterea legii (Legea 61/1991)

Principalul instrument legal este Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.

Aceasta definește clar două tipuri de încălcări:

a) Tulburarea liniștii locatarilor: Prin producerea de zgomote cu orice aparat sau prin strigăte/larmă.

b) Orele de liniște: De regulă, acestea sunt 22:00 – 08:00 și 13:00 – 14:00. Totuși, Asociația de Proprietari poate stabili prin regulament un interval mai extins (de exemplu, 13:00 – 16:00).

3) Sesizarea Poliției sau a Jandarmeriei

Dacă zgomotul persistă, poți apela numărul de urgență 112 (pentru situații imediate și grave) sau poți suna la Poliția Locală.

Sancțiuni posibile:

a) Zgomot în afara orelor de liniște (general): 200 – 1.000 lei

b) Zgomot în orele de liniște (22:00-08:00 / 13:00-14:00): 500 – 1.500 lei

c) Repetarea faptei în interval de 24 de ore: 2.000 – 3.000 lei și muncă în folosul comunității.

Nota: Polițiștii pot confisca și obiectele care produc zgomotul (boxe, instrumente) dacă situația este repetată.

4) Sesizarea Direcției de Sănătate Publică (DSP)

Dacă zgomotul nu provine din activități casnice, ci de la o unitate comercială de la parter (un bar, o sală de fitness, un atelier), poți cere DSP să efectueze măsurători sonometrice. Dacă nivelul de decibeli depășește normele legale pentru zonele de locuit, unitatea poate fi amendată sau închisă.

5) Acțiunea în instanță

Dacă nicio altă metodă nu a dat rezultate, poți da vecinul în judecată pe cale civilă.

Poți solicita:

Obligația de a nu face: Judecătorul îi poate interzice să mai producă zgomote peste o anumită limită.

Daune morale: Poți cere despăgubiri pentru stresul și disconfortul creat, cu condiția să ai dovezi.

