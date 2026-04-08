Singura categorie de pensionari ale căror pensii vor crește în 2026. Ce s-a modificat de la 1 aprilie

Anul acesta aduce, totuși, și vești bune pentru pensionari. Ce-i drept, nu pentru toți, fiindcă doar o singură categorie va beneficia de creșteri. Cine va primi mai mulți bani la pensie, după modificările de la 1 aprilie.

Pentru cei mai mulți pensionari din România, situația rămâne neschimbată. Sau chiar mai grea, căci inflația aduce pierderi în portofel pentru majoritatea seniorilor.

Pensiile nu se majorează. Pentru unii

Guvernul Bolojan a anunțat că pensiile nu vor fi majorate în acest an. Mai mult, unele modificări recente pot duce chiar la scăderea punctajului utilizat la calcularea pensiei.

În același timp, în Parlament a fost depus un proiect legislativ care ar putea aduce beneficii unei singure categorii de pensionari. Este vorba despre foști aleși locali și, mai exact, persoane care fost viceprimari. Ei ar ar putea primi pensii mai mari.

Inițiativa aparține Partidului Social Democrat (PSD), formațiune aflată la guvernare. Amendamentul social-democraților prevede ca perioada în care o persoană a fost viceprimar să fie considerată vechime în muncă și în specialitatea studiilor, similar cu situația primarilor sau a conducerii consiliilor județene. Această vechime ar urma să fie înregistrată oficial în Revisal.

Dacă proiectul va fi adoptat, foștii viceprimari vor beneficia de pensii mai mari. În plus, unii vor avea chiar posibilitatea pensionării anticipate, în condiții mai avantajoase.

De asemenea, de actualitate încă mai este un proiect mai vechi, ce datează din 2019. Acesta vizează acordarea de pensii speciale pentru aleșii locali: primari, viceprimari și șefi de consilii județene. În acest caz, vorbim de sume cuprinse între 6.000 și 18.000 de lei lunar, scrie Newsweek. Chiar dacă legea nu a fost aplicată niciodată, Curtea Constituțională ar putea obliga Parlamentul să țină cont de ea.

Ce s-a modificat de la 1 aprilie

Pentru anul 2026, Guvernul a stabilit că pensiile nu vor fi indexate. Astfel, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei.

Dar, asta nu e tot! Modificările operate de Executiv începând cu 1 aprilie influențează modul de calcul al punctajelor. De la această dat, la calculul pensiei se va ține cont de câștigul salarial mediu brut de 9.192 de lei și nu cel de 8.620 de lei, cât a fost anterior. Deși la prima vedere această majorare pare a fi benefică, efectul nu este cel dorit. Concret, vorbim despre o diminuare a punctajului pentru unii contribuabili.

De exemplu, pentru un salariu brut de 6.000 de lei, punctajul lunar sau anual scade cu aproximativ 0,07 puncte. Practic, această ajustare înseamnă o diminuare a viitoarelor pensii.

