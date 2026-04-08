Naștere la bordul unui avion spre New York. Dialog viral între pilot și turnul de control

Momente neobișnuite pe un zbor spre New York, după ce o pasageră a intrat în travaliu chiar înainte de aterizare. Femeia a născut la bord, iar dialogul dintre pilot și controlorii de trafic aerian a devenit rapid viral.
O femeie aflată la bordul unui zbor operat de Caribbean Airlines, cu destinația New York City, a intrat în travaliu în timp ce aeronava se pregătea să aterizeze pe aeroportul John F. Kennedy International Airport, conform cbsnews.com. Compania aeriană a confirmat că pasagera a născut în timpul zborului BW005, care decolase din Kingston.
În timpul situației tensionate, pilotul a alertat controlorii de trafic aerian:
Pilot: „Avem o pasageră însărcinată care intră în travaliu chiar acum. Solicităm asistență directă.”
Turnul de control: „Recepționat, Caribbean 5. Doriți echipaj medical la poartă?”
Pilot: „Da, vă mulțumim.”
Turnul de control: „Caribbean 5, la sol?”
Pilot: „Da, spuneți.”
Turnul de control: „A venit deja pe lume?”
Pilot: „Da.”
Turnul de control: „Atunci spuneți-i să-l numească Kennedy.”
Pilot: (n.r. Râde) „Kennedy, așa vom face.”
Reprezentanții Caribbean Airlines au transmis că atât mama, cât și nou-născutul au fost preluați imediat de personal medical după aterizare.
„Compania apreciază profesionalismul și calmul echipajului, care a gestionat situația conform procedurilor, asigurând siguranța și confortul tuturor pasagerilor”, au declarat oficialii.