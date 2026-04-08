Naștere la bordul unui avion spre New York. Dialog viral între pilot și turnul de control

Momente neobișnuite pe un zbor spre New York, după ce o pasageră a intrat în travaliu chiar înainte de aterizare. Femeia a născut la bord, iar dialogul dintre pilot și controlorii de trafic aerian a devenit rapid viral.

O femeie aflată la bordul unui zbor operat de Caribbean Airlines, cu destinația New York City, a intrat în travaliu în timp ce aeronava se pregătea să aterizeze pe aeroportul John F. Kennedy International Airport, conform cbsnews.com. Compania aeriană a confirmat că pasagera a născut în timpul zborului BW005, care decolase din Kingston.

În timpul situației tensionate, pilotul a alertat controlorii de trafic aerian:

Pilot: „Avem o pasageră însărcinată care intră în travaliu chiar acum. Solicităm asistență directă.”

Turnul de control: „Recepționat, Caribbean 5. Doriți echipaj medical la poartă?”

Pilot: „Da, vă mulțumim.”

”În regulă, să-i spuneți să-l numească Kennedy”

După aterizare, schimbul de replici a continuat într-o notă neașteptată:

Turnul de control: „Caribbean 5, la sol?”

Pilot: „Da, spuneți.”

Turnul de control: „A venit deja pe lume?”

Pilot: „Da.”

Turnul de control: „Atunci spuneți-i să-l numească Kennedy.”

Pilot: (n.r. Râde) „Kennedy, așa vom face.”

Echipajul, lăudat pentru reacția rapidă

Reprezentanții Caribbean Airlines au transmis că atât mama, cât și nou-născutul au fost preluați imediat de personal medical după aterizare.

„Compania apreciază profesionalismul și calmul echipajului, care a gestionat situația conform procedurilor, asigurând siguranța și confortul tuturor pasagerilor”, au declarat oficialii.

