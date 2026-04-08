Pace în Orientul Mijlociu pentru două săptămâni. Iranul confirmă armistițiul cu SUA și permite tranzitul liber prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a confirmat oficial acceptarea armistițiului de două săptămâni propus de Donald Trump, după negocieri intense mediate de Pakistan. Deși inițial Teheranul a respins ideea unei simple pauze și a cerut încetarea permanentă a conflictului, Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a acceptat propunerea de armistițiu sub presiunea amenințărilor președintelui american.

Însuși Donald Trump a distribuit pe pagina sa de socializare răspunsul oficial al Teheranului.

Iranul a anunțat că va respecta încetarea focului pe o perioadă de două săptămâni, timp în care va permite tranzitul în siguranță al navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Acest armistițiu a venit ca răspuns la intervenția premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a cerut o perioadă de două săptămâni pentru a permite „diplomației să-și urmeze cursul” și pentru a evita un atac devastator asupra Iranului. Anunțul oficial a venit din partea lui Donald Trump, care a confirmat pauza de două săptămâni. Ulterior a venit și răspunsul favorabil al Iranului.

„În numele Republicii Islamice Iran, îmi exprim recunoștința și aprecierea față de dragii mei frați, ES Prim-Ministrul Pakistanului Sharif și ES Mareșalul Munir, pentru eforturile lor neobosite de a pune capăt războiului din regiune. Ca răspuns la solicitarea frățească a prim-ministrului Sharif din tweet-ul său și având în vedere solicitarea SUA de negocieri bazate pe propunerea sa în 15 puncte, precum și anunțul președintelui Iranului privind acceptarea cadrului general al propunerii în 10 puncte a Iranului ca bază pentru negocieri, declar prin prezenta în numele Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului: Dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite, puternicele noastre Forțe Armate își vor înceta operațiunile defensive. Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz va fi posibilă prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și cu luarea în considerare a limitărilor tehnice”.

Arhitectul principal al acestui armistițiu, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a postat și el anunțul pe pagina sa de X. Potrivit acestuia, pe lângă încetarea focului din Iran, luptele se vor opri și în Liban.

„Cu cea mai mare umilință, am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte părți, CU EFECT IMEDIAT”, a scris Sharif.

