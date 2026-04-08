Prima pagină » Știri externe » Pace în Orientul Mijlociu pentru două săptămâni. Iranul confirmă armistițiul cu SUA și permite tranzitul liber prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a confirmat oficial acceptarea armistițiului de două săptămâni propus de Donald Trump, după negocieri intense mediate de Pakistan. Deși inițial Teheranul a respins ideea unei simple pauze și a cerut încetarea permanentă a conflictului, Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a acceptat propunerea de armistițiu sub presiunea amenințărilor președintelui american.

Însuși Donald Trump a distribuit pe pagina sa de socializare răspunsul oficial al Teheranului.

Iranul a anunțat că va respecta încetarea focului pe o perioadă de două săptămâni, timp în care va permite tranzitul în siguranță al navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Acest armistițiu a venit ca răspuns la intervenția premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a cerut o perioadă de două săptămâni pentru a permite „diplomației să-și urmeze cursul” și pentru a evita un atac devastator asupra Iranului. Anunțul oficial a venit din partea lui Donald Trump, care a confirmat pauza de două săptămâni. Ulterior a venit și răspunsul favorabil al Iranului.

„În numele Republicii Islamice Iran, îmi exprim recunoștința și aprecierea față de dragii mei frați, ES Prim-Ministrul Pakistanului Sharif și ES Mareșalul Munir, pentru eforturile lor neobosite de a pune capăt războiului din regiune. Ca răspuns la solicitarea frățească a prim-ministrului Sharif din tweet-ul său și având în vedere solicitarea SUA de negocieri bazate pe propunerea sa în 15 puncte, precum și anunțul președintelui Iranului privind acceptarea cadrului general al propunerii în 10 puncte a Iranului ca bază pentru negocieri, declar prin prezenta în numele Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului: Dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite, puternicele noastre Forțe Armate își vor înceta operațiunile defensive. Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz va fi posibilă prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și cu luarea în considerare a limitărilor tehnice”.

Arhitectul principal al acestui armistițiu, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a postat și el anunțul pe pagina sa de X. Potrivit acestuia, pe lângă încetarea focului din Iran, luptele se vor opri și în Liban.

„Cu cea mai mare umilință, am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte părți, CU EFECT IMEDIAT”, a scris Sharif.

Trump anunță un armistițiu de două săptămâni în care SUA nu vor mai ataca Iranul, după ce a amenințat cu distrugerea completă. Ce solicită în schimb

Pe ultima sută de metri, Pakistanul îi cere lui Donald Trump să prelungească ultimatumul pentru Iran cu două săptămâni

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Trump anunță un armistițiu de două săptămâni în care SUA nu vor mai ataca Iranul, după ce a amenințat cu distrugerea completă. Ce solicită în schimb
01:56
Trump anunță un armistițiu de două săptămâni în care SUA nu vor mai ataca Iranul, după ce a amenințat cu distrugerea completă. Ce solicită în schimb
FLASH NEWS Pe ultima sută de metri, Pakistanul îi cere lui Donald Trump să prelungească ultimatumul pentru Iran cu două săptămâni
23:49
Pe ultima sută de metri, Pakistanul îi cere lui Donald Trump să prelungească ultimatumul pentru Iran cu două săptămâni
MILITAR Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
23:30
Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
ULTIMA ORĂ BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu
22:49
BoardingPass: Cinci avioane cisternă americane au decolat din România și se îndreaptă spre Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
22:17
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
FLASH NEWS Emmanuel Macron anunță eliberarea a doi cetățeni francezi după 3 ani și jumătate de detenție în Iran. Cine sunt Cécile Kohler și Jacques Paris
21:32
Emmanuel Macron anunță eliberarea a doi cetățeni francezi după 3 ani și jumătate de detenție în Iran. Cine sunt Cécile Kohler și Jacques Paris
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
O țară săracă din Africa încearcă să intre pe piața petrolului
MESAJ Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe și omagiu pentru Mircea Lucescu: „Biserica Ortodoxă Română i-a arătat recunoştinţă prin pomenirea în rugăciune și distincții”
00:04
Patriarhul Daniel, mesaj de condoleanțe și omagiu pentru Mircea Lucescu: „Biserica Ortodoxă Română i-a arătat recunoştinţă prin pomenirea în rugăciune și distincții”
FLASH NEWS Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”
23:18
Simona Halep, marcată de moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas pe teren până la capăt”
REACȚIE Hagi, devastat de moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu: ”Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță”
23:02
Hagi, devastat de moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu: ”Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
23:00
Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
FLASH NEWS „Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
22:44
„Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
FLASH NEWS Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
22:31
Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”

