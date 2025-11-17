RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 772. Liban: Un mort într-un nou atac aerian israelian

Un atac aerian israelian a ucis o persoană în sudul Libanului, scenă recurentă a focurilor de armă, în ciuda armistițiului dintre Israel și Hezbollah.

„Un atac efectuat în această seară de inamicul israelian asupra unei mașini în orașul Al-Mansouri, situat în districtul Tyr, a ucis un civil”, a anunțat ministerul libanez al Sănătății într-un comunicat.

Potrivit agenției oficiale de presă ANI, atacul cu drona l-a ucis pe directorul unei școli locale, Mohammed Shoueikh.

Armistițiu încălcat în mod constant

Armata israeliană nu a comentat aceste informații.

Duminică, Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) a acuzat armata israeliană că a deschis focul asupra personalului său în sudul țării. Israelul a replicat transmițând că nu a vizat „în mod deliberat” Căștile albastre.

În ciuda unui acord de armistițiu încheiat în noiembrie 2024, după mai mult de un an de ostilități cu Hezbollahul, Israelul continuă să desfășoare atacuri regulate împotriva bastioanelor din Liban ale mișcării pro-iraniene acuzând-o că încearcă să-și reconstruiască forța militară.

UNIFIL colaborează cu armata libaneză pentru a implementa acest acord de încetare a focului, care a pus capăt pe 27 noiembrie 2024 la peste un an de conflict, inclusiv două luni de război deschis, între Hezbollah și Israel.

Hezbollahul a fost grav slăbit de ultimul război cu Israelul, iar Statele Unite au intensificat presiunea asupra autorităților libaneze pentru a-l dezarma, ceea ce mișcarea islamistă refuză.

