Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil

Un avion misterios cu zeci de palestinieni a decolat din Fâșia Gaza spre Africa de Sud.

153 de palestinieni, care au părăsit Gaza fără să-și cunoască destinația, s-au îmbarcat într-un avion provenit din Kenya și au ajuns în Africa de Sud. Autoritățile palestiniene susțin că entități și companii fantomă lucrează cu Israelul în „traficul uman”.

Africa de Sud acuză Israelul de „genocid” împotriva palestinienilor

Al Jazeera informează că anumite rețele aliniate cu interesele Israelului caută să-i inducă în eroare și să-i deporteze pe palestinieni din locurile lor de baștină, potrivit avertismentelor emise de Ministerul Afacerilor Externe a Autorității Palestiniene.

Africa de Sud, care acuză Israelul de „genocid” într-un caz deschis la Curtea Penală Internațională, le-a acordat palestinienilor vize de ședere pentru 90 de zile.

Ministerul palestinian și-a exprimat „aprecierile” pentru autoritățile sud-africane pentru sprijinul acordat palestinienilor care au plecat din aeroportul Ramon din sudul Israelului.

Ambasada Palestinei din Pretoria transmite că lucrează să-i asiste pe călătorii care au îndurat doi ani de „război și genocid, ucideri, deportări și distrugere” din partea Israelului.

Antony Loewenstein: Israelul caută să alunge toți palestinienii din Fâșia Gaza

Antony Loewenstein, autor al cărții „The Palestine Laboratory”, a scris că armata israeliană colaborează cu companii care efectuează astfel de zboruri, care aparent „necesită permisiunea Israelului, precum și permisiunile altor țări”.

„Acesta este conceptul ca oamenii profitori caută să facă bani din mizeria altor oameni”, a spus el, indicând și operațiunile neclare și site-ul web al companiei care a derulat schema.

„Văd asta ca pe o formă de epurare etnică”, a spus Loewenstein.

„Problema este că oamenii asigură [tranzitul] și statul israelian îl facilitează, un stat în care mulți miniștri din guvernul israelian și, sincer, publicul israelian, nu vor să mai rămână palestinieni în Gaza și mă tem că aceasta face parte din această misiune.”

Sursa Foto: Al Jazeera

