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Putin afirmă că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru nimeni și urmărește cooperarea în ciuda victoriei democraților în alegerile din SUA

Putin afirmă că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru nimeni și urmărește cooperarea în ciuda victoriei democraților în alegerile din SUA
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Vladimir Putin afirmă că Federația Rusă nu reprezintă o amenințare pentru nimeni și urmărește cooperarea. Liderul de la Kremlin susține că urmărește să coopereze și cu Europa și cu Statele Unite după ce democrații au câștigat alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie și au obținut controlul asupra Congresului. 

Președintele rus a declarat că „Rusia nu a reprezentat niciodată – și nu reprezintă în prezent – ​​o amenințare pentru nicio națiune străină, ci urmărește cooperarea”, potrivit Interfax.

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În primul rând, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni și nici nu reprezintă o amenințare pentru cineva. În al doilea rând, noi tindem spre cooperare. Cât despre cei care nu sunt încă pregătiți – poate că, urmând exemplul dumneavoastră, precum și exemplul altor prieteni de-ai noștri din multe țări ale lumii, vor ajunge în cele din urmă la concluziile corecte, își vor ajusta poziția și vor renunța la confruntare, alegând în schimb cooperarea cu Rusia”, a spus Vladimir Putin.

Aceste afirmații au fost făcute în cadrul unei ceremonii de decernare a Premiului Prezidențial pentru contribuții la consolidarea unității națiunii ruse, precum și a altor distincții de stat, cu prilejul adresării către beneficiarii străini ai acestor onoruri.

Context

În perioada președinției democrate a lui Joe Biden, relațiile dintre SUA și Rusia au ajuns la cel mai scăzut nivel de după Războiul Rece, după ce Putin a invadat Ucraina la scară largă în 2022. Washington a ripostat cu sancțiuni economice dure și a acordat ajutoare militare și financiare Ucrainei.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, relațiile ruso-americane au fost refăcute după ce emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au efectuat deplasări la Moscova pentru a se întâlni cu liderul rus și a relua negocierile pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean. Luna trecută, SUA și Rusia au ajuns la un acord energetic prin care Moscova avea să le livreze americanilor motorină.

Ce ar putea să facă democrații în următorii doi ani?

După victoria democraților de pe 3 noiembrie, noii lideri ai majorității ambelor camere vor fi democrații Chuck Schumer și Hackeem Jeffries, doi politicieni pro-Ucraina.

Democrații ar urma să înainteze în Congres legi  pentru ajutorarea Ucrainei și sancționarea mai dură a Rusiei.

Președintele Trump a declarat însă că va da veto la orice lege înaintată de Congresul controlat de democrați.

Sursa Foto: Hepta

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