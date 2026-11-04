Concediul de odihnă al directorilor de școli și al inspectorilor școlari ar putea fi majorat. Câte zile libere ar putea primi

UDMR propune, printr-un proiect de lege depus în Parlament, majorarea concediului de odihnă pentru directorii de școli, directorii adjuncți și inspectorii școlari. Aceștia ar urma să beneficieze de 35 de zile lucrătoare de concediu anual, la care s-ar adăuga între 3 și 7 zile, în funcție de vechimea în muncă. Proiectul prevede și instituirea unei perioade protejate de minimum 14 zile calendaristice, în timpul verii, în care persoanele vizate nu vor putea fi solicitate pentru activități profesionale curente.

Potrivit inițiativei legislative, durata concediului suplimentar ar urma să fie stabilită în funcție de vechimea totală în muncă:

3 zile lucrătoare pentru o vechime mai mică de 5 ani;

5 zile lucrătoare pentru o vechime între 5 și 15 ani;

7 zile lucrătoare pentru o vechime de peste 15 ani.

Prin această propunere concediul anual ar putea ajunge la maximum 42 de zile lucrătoare.

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Ce prevede proiectul propus de UDMR

O altă prevedere a proiectului vizează instituirea unei perioade protejate la nivel național, cuprinsă între 1 iulie și 31 august, de cel puțin 14 zile calendaristice consecutive, care să includă minimum 10 zile lucrătoare.

Intervalul va fi stabilit anual de Ministerul Educației, prin ordin de ministru, după consultarea federațiilor sindicale reprezentative, și va fi publicat până la 31 decembrie pentru anul calendaristic următor.

În această perioadă, Ministerul Educației, inspectoratele școlare și celelalte instituții aflate în subordinea sau coordonarea ministerului nu vor putea programa examene, concursuri, inspecții, ședințe sau instruiri obligatorii care presupun participarea personalului vizat.

Documentul poate fi consultat AICI.

Ce motivează UDMR

În expunerea de motive, UDMR susține că modificările urmăresc recunoașterea responsabilităților aferente funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, precum și asigurarea unui timp adecvat de recuperare.

UDMR consideră că instituirea unei perioade protejate la nivel național ar permite efectuarea efectivă a concediului de odihnă, fără solicitări administrative curente.