Joe Biden apare din nou în public. Primele imagini cu fostul președinte de la începerea tratamentului pentru cancer

Fostul președinte al Statelor Unite Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a fost văzut pentru prima dată în public după ce a început tratamentul împotriva cancerului.

Potrivit The New York Post, Biden, „vizibil slăbit”, a participat la o slujbă într-o biserică catolică din statul Delaware.

Fostul președinte a fost fotografiat părăsind slujba, care a durat o oră, mergând încet și ținându-se de o femeie. Biden, îmbrăcat într-un costum închis la culoare, a discutat cu mai mulți participanți la slujbă timp de aproximativ zece minute înainte de a pleca fără soția sa, Jill Biden, care nu l-a însoțit la slujbă.

Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase

Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea celulelor canceroase de pe piele. Procedura vine la câteva luni după diagnosticul de cancer de prostată și la un an după ce i-a fost depistată o altă leziune cutanată similară.

Joe Biden a trecut recent printr-o operație „Mohs”, o procedură folosită pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Informația a fost confirmată joi de biroul personal al fostului președinte american.

În timpul mandatului său prezidențial, în 2023, i-a fost îndepărtată o leziune canceroasă de pe piept în cadrul unui examen medical de rutină. Biopsia a confirmat atunci că era vorba despre un carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele.

Familia Biden s-a confruntat cu cancerul în repetate rânduri de-a lungul anilor. Fiul lui Biden, Beau, a murit din cauza unei tumori cerebrale, iar soția sa, Jill, a suferit două intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase.

De când a părăsit Casa Albă în ianuarie, fostul președinte Joe Biden s-a retras în mare parte din atenția publică și a avut puține apariții publice. Familia Biden a fost mult timp o susținătoare fermă a prevenirii și vindecării cancerului. Fiul lor, Beau, a murit în 2015 din cauza unui cancer la creier.Acum câteva luni, Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, potrivit unui comunicat al Casei Albe transmis publicului în luna mai a acestui an.

Potrivit comunicatului, problemele de sănătate au fost descoperite după ce Joe Biden a acuzat o intensificare a simptomelor urinare. În urma unor examinări medicale detaliate, medicii au identificat un nodul la prostată. Investigațiile ulterioare au dus la confirmarea unui diagnostic grav: cancer de prostată cu un scor Gleason de 9, ceea ce indică o formă foarte agresivă, asociată deja cu răspândirea bolii la nivelul oaselor.

