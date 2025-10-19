Prima pagină » Știri externe » Joe Biden apare din nou în public. Primele imagini cu fostul președinte de la începerea tratamentului pentru cancer

Joe Biden apare din nou în public. Primele imagini cu fostul președinte de la începerea tratamentului pentru cancer

19 oct. 2025, 18:14, Știri externe
Joe Biden apare din nou în public. Primele imagini cu fostul președinte de la începerea tratamentului pentru cancer

Fostul președinte al Statelor Unite Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a fost văzut pentru prima dată în public după ce a început tratamentul împotriva cancerului.

Potrivit The New York Post, Biden, „vizibil slăbit”, a participat la o slujbă într-o biserică catolică din statul Delaware.

Fostul președinte a fost fotografiat părăsind slujba, care a durat o oră, mergând încet și ținându-se de o femeie. Biden, îmbrăcat într-un costum închis la culoare, a discutat cu mai mulți participanți la slujbă timp de aproximativ zece minute înainte de a pleca fără soția sa, Jill Biden, care nu l-a însoțit la slujbă.

Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase

Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea celulelor canceroase de pe piele. Procedura vine la câteva luni după diagnosticul de cancer de prostată și la un an după ce i-a fost depistată o altă leziune cutanată similară.

Joe Biden a trecut recent printr-o operație „Mohs”, o procedură folosită pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Informația a fost confirmată joi de biroul personal al fostului președinte american.

În timpul mandatului său prezidențial, în 2023, i-a fost îndepărtată o leziune canceroasă de pe piept în cadrul unui examen medical de rutină. Biopsia a confirmat atunci că era vorba despre un carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele.

Familia Biden s-a confruntat cu cancerul în repetate rânduri de-a lungul anilor. Fiul lui Biden, Beau, a murit din cauza unei tumori cerebrale, iar soția sa, Jill, a suferit două intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase.

De când a părăsit Casa Albă în ianuarie, fostul președinte Joe Biden s-a retras în mare parte din atenția publică și a avut puține apariții publice. Familia Biden a fost mult timp o susținătoare fermă a prevenirii și vindecării cancerului. Fiul lor, Beau, a murit în 2015 din cauza unui cancer la creier.Acum câteva luni, Joe Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată, potrivit unui comunicat al Casei Albe transmis publicului în luna mai a acestui an.

Potrivit comunicatului, problemele de sănătate au fost descoperite după ce Joe Biden a acuzat o intensificare a simptomelor urinare. În urma unor examinări medicale detaliate, medicii au identificat un nodul la prostată. Investigațiile ulterioare au dus la confirmarea unui diagnostic grav: cancer de prostată cu un scor Gleason de 9, ceea ce indică o formă foarte agresivă, asociată deja cu răspândirea bolii la nivelul oaselor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată

Donald Trump îl ACUZĂ pe președintele Columbiei: „Ești un lider al drogurilor ilegale care încurajează producția masivă în Columbia”

Mediafax
Jaf la Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii; muzeul a fost închis / Reacțiile oficialilor francezi
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid
Click
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
Pensionarii pot evita plata impozitului. Recomandările specialiștilor britanici
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Validarea: oglinda socială sau ancoră interioară? O explorare a nevoii umane de aprobare
VIDEO În țara lui BoloNicu face legea trotineta. Marius Tucă: România acum este ca o găină fără cap
18:32
În țara lui BoloNicu face legea trotineta. Marius Tucă: România acum este ca o găină fără cap
ACTUALITATE Gest inconștient al unui șofer pe Autostrada A0. Rula între Bragadiru și Jilava cu viteză pe contrasens
18:24
Gest inconștient al unui șofer pe Autostrada A0. Rula între Bragadiru și Jilava cu viteză pe contrasens
ACTUALITATE Imagini incredibile. Un agent de pază lovește un barbat care ar fi furat dintr-un magazin din București
18:23
Imagini incredibile. Un agent de pază lovește un barbat care ar fi furat dintr-un magazin din București
ACTUALITATE Cum alegi corect un sandviș care nu te îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. „Evitați tot ce conține sosuri”
18:05
Cum alegi corect un sandviș care nu te îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. „Evitați tot ce conține sosuri”
REACȚIE Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”
17:42
Ministra Mediului Buzoianu intervine în scandalul căsătoriilor între minori: „Responsabilitatea noastră e să avem o Românie sigură pentru copii”
ACTUALITATE Pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Mii de credincioși sunt așteptați la raclă. Cum arată programul complet al procesiunii
17:39
Pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Mii de credincioși sunt așteptați la raclă. Cum arată programul complet al procesiunii