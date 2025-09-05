Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată

Fostul președinte american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o nouă intervenție chirurgicală pentru eliminarea celulelor canceroase de pe piele. Procedura vine la câteva luni după diagnosticul de cancer de prostată și la un an după ce i-a fost depistată o altă leziune cutanată similară.

Joe Biden a trecut recent printr-o operație „Mohs”, o procedură folosită pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Informația a fost confirmată joi de biroul personal al fostului președinte american, citat de NBC News.

Operația presupune îndepărtarea straturilor de țesut cutanat afectat până când nu mai sunt depistate celule canceroase.

Biden se recuperează bine, potrivit purtătorului său de cuvânt. Nu este clar când a avut loc exact intervenția, însă la sfârșitul lunii trecute el a fost fotografiat ieșind dintr-o biserică din Greenville, Delaware, cu o incizie vizibilă pe cap.

Biden s-a confruntat cu aceleași probleme și în 2023

Nu este prima dată când Biden se confruntă cu probleme de acest tip. În timpul mandatului său prezidențial, în 2023, i-a fost îndepărtată o leziune canceroasă de pe piept în cadrul unui examen medical de rutină. Biopsia a confirmat atunci că era vorba despre un carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele.

„Tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și „nu este necesar niciun tratament suplimentar”, declara la acea vreme medicul său, Kevin O’Connor.

Și Jill Biden, fosta primă doamnă, a trecut printr-o experiență similară în 2023, când medicii i-au îndepărtat două leziuni canceroase de pe piept și din zona ochiului.

Problemele de sănătate ale lui Joe Biden au revenit în atenția publică după prestația slabă din dezbaterea electorală din iunie 2024. Câteva săptămâni mai târziu, el și-a retras candidatura pentru un nou mandat la Casa Albă.