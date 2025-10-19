Donald Trump îl ACUZĂ pe președintele Columbiei: „Ești un lider al drogurilor ilegale care încurajează producția masivă în Columbia”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a postat duminică, pe rețeaua sa Truth Social, un mesaj dur la adresa omologului său din Columbia, Gustavo Petro.

Trump l-a acuzat pe președintele Columbian că ar fi în favoarea traficului de droguri, o afacere care, spune el, „a înflorit” în țara sud-americană.

Totodată, Trump a mai anunțat că a decis să suspende ajutoarele financiare acordate de SUA Columbiei.

„Președintele Columbiei, Gustavo Petro, este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, în câmpuri mari și mici, în toată Columbia. Aceasta a devenit, de departe, cea mai mare afacere din Columbia, iar Petro nu face nimic pentru a o opri, în ciuda plăților și subvențiilor pe scară largă din partea SUA, care nu sunt altceva decât o înșelătorie pe termen lung a Americii. ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, ACESTE PLĂȚI SAU ORICE ALTĂ FORMĂ DE PLATĂ SAU SUBVENȚIE NU VOR MAI FI EFECTUATE ÎN COLUMBIA. Scopul acestei producții de droguri este vânzarea de cantități masive de produse în Statele Unite, provocând moarte, distrugere și haos. Petro, un lider slab cotat și foarte nepopular, cu o gură proaspătă față de America, ar face bine să închidă imediat aceste câmpuri de ucidere, sau Statele Unite le vor închide pentru el, și nu se va face frumos. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”, a transmis președintele american.

Donald Trump și Gustavo Petro au o relație tensionată

Președintele Columbiei ceruse un răspuns din partea SUA după ce o barcă de pescuit a fost doborâtă de armata americană.

Pescarul Alejandro Caransa nu a avut nicio legătură cu traficul de droguri, activitatea sa zilnică fiind pescuitul, a declarat Gustavo Petro.

