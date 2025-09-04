JPMorgan anunță planuri ambițioase de EXTINDERE pe segmentul clienților persoane fizice din Germania

JPMorgan va lansa banca digitală pentru clienți persoane fizice Chase în Germania, în al doilea trimestru al anului 2026, intensificându-și expansiunea în Europa, după intrarea pe piața din Marea Britanie în 2021.

Chase va oferi un cont de economii ca primul său produs în Germania „datorită popularității produselor de economisire în Germania”, a declarat Daniel Llano Manibardo, șeful JPMorgan pentru retail banking german, adăugând că operațiunile germane „se vor extinde treptat”.

Directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, anunțase anterior intenția de a lansa Chase în Germania în 2023, dar nu oferise un calendar.

Banca a angajat deja aproximativ 100 de persoane la Berlin și își propune să deschidă un sediu acolo până la sfârșitul anului 2025.

„Vedem o cerere puternică în Germania pentru o bancă digitală bazată pe încredere, inovație și expertiză globală”, a declarat Mark O’Donovan, șeful departamentului de consumer banking internațional al JPMorgan.

În Marea Britanie, Chase a depășit două milioane de clienți

Concurența pe piața de retail banking germană este intensă, notează Financial Times.

Creditorii consacrați precum Deutsche Bank și Commerzbank se luptă cu sute de bănci de economii și bănci cooperative mai mici, precum și cu fintech-uri precum N26 și Trade Republic, pe o piață unde clienții sunt priviți ca fiind deosebit de loiali.

În timp ce băncile tradiționale își reduc rapid rețelele de sucursale, noi concurenți digitali intră pe piață.

Printre ei, BBVA din Spania, care a lansat un serviciu digital în Germania în acest an.

În prima sa incursiune în sectorul de retail banking în afara SUA, JPMorgan a lansat Chase în Marea Britanie în 2021, concurând cu Lloyds Bank și NatWest. În Marea Britanie, Chase a depășit două milioane de clienți, iar divizia este așteptată să obțină profit în acest an.

Extinderea Chase în Germania cimentează ambițiile lui Dimon de a crea o bancă digitală pe continent care să concureze cu rivalii locali. JPMorgan, care are active de aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, este deja cea mai mare bancă de retail din SUA.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: