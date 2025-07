Justin Timberlake își încheie turneul mondial cu o dezvăluire șocantă: ”Am fost diagnosticat cu boala LYME”

La o zi după ce și-a încheiat seria de concerte “Forget Tomorrow”, Justin Timberlake a dezvăluit că a suferit de durerile produse de boala Lyme pe tot parcursul turneului mondial.

Într-o postare pe Instagram, starul muzicii pop a împărtășit mai multe instantanee din turneu, însoțite de următorul mesaj:

Timberlake a continuat:

„Dacă ați suferit de această boală sau cunoașteți pe cineva care a suferit de ea – atunci știți: a trăi cu asta poate fi necruțător de debilitant, atât mental, cât și fizic”, a continuat artistul.

“Când am primit diagnosticul, am fost șocat. Dar, cel puțin puteam înțelege de ce eram pe scenă și simțeam o cantitate masivă de dureri în nervi sau doar simțeam o oboseală intensă, sau mă simțeam rău. M-am confruntat cu o decizie personală. Să opresc turneul? Sau, să continui și să văd cum merge. Am decis că bucuria pe care mi-o aduce spectacolul depășește cu mult stresul trecător pe care îl simțea corpul meu. Sunt atât de bucuros că am continuat.”