După vizita surpriză a directorului CIA la Moscova de săptămâna aceasta, comunitatea serviciilor secrete americane a ajuns la concluzia că Vladimir Putin percepe Statele Unite ca fiind slăbite și suprasolicitate militar din cauza războiului prelungit din Iran. Publicația The Washington Post precizează că acest fapt a motivat și trimiterea de urgență a șefului CIA, John Ratcliffe, în misiunea secretă din capitala Rusiei. Serviciile secrete americane estimează că președintele Rusiei ia în calcul testarea Articolului 5 al NATO cel mai probabil prin provocări militare țintite asupra Statelor Baltice.

Rusia nu se mai crede „un stat încolțit”

În climatul internațional din ziua de astăzi, Kremlinul nu mai crede neapărat că Rusia este „încolțită”, dar crede în schimb că America este epuizată. Prin urmare, această percepție îi oferă lui Vladimir Putin o fereastră perfectă pentru a testa rezistența Occidentului. Mai mult, campania militară împotriva Iranului, care se desfășoară de șase luni, a golit stocurile de armament americane și a lăsat sistemele de apărare precum Patriot din Europa la niveluri extrem de critice.

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De asemenea, stocurile sunt critice și în ceea ce privește armele ofensive sofisticate, precum rachetele de croazieră Tomahawk și sistemul de rachete tactice cu rază scurtă de acțiune. Lipsa de arme i-a alarmat pe aliații din Asia, ridicând semne de întrebare cu privire la capacitatea Washingtonului de a descuraja o potențială confruntare cu China.

Directorul CIA a aterizat marți pe aeroportul Vnukovo din Moscova la bordul unui avion militar C-17A, după o escală directă la Riga. Deși Kremlinul a confirmat ulterior vizita, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a precizat că Ratcliffe nu s-a întâlnit direct cu Vladimir Putin, ci a purtat discuții la nivelul șefilor serviciilor de spionaj ruse.

Detaliile discuțiilor lui Ratcliffe cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, rămân secrete, dar una dintre persoanele familiarizate cu agenda discuțiilor a declarat pentru The Washington Post că șeful CIA a avertizat Moscova să nu intensifice războiul împotriva Ucrainei, altfel această mișcare s-ar putea întoarce împotriva ei.

Ratcliffe a transmis ferm că, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu împotriva Iranului, SUA rămân total dedicate apărării Aliaților și vor răspunde militar la orice agresiune asupra teritoriului NATO.

SUA cred că Vladimir Putin este mințit de subalternii săi

Potrivit The New York Times, din cauza temerilor că subordonații îi ascund adevărul lui Putin, Ratcliffe a prezentat omologilor ruși o analiză sumbră a economiei și armatei lor în care a subliniat că Rusia a cucerit doar 1% din teritoriul Ucrainei în ultimele 18 luni de război datorită superiorității dronelor ucrainene, ceea ce ar trebui să fie și un semnal pentru începerea negocierilor de pace.

Oficialul american a avertizat, de asemenea, că o nouă ofensivă rusă majoră în Ucraina îl va forța pe președintele american să mărească masiv sprijinul militar pentru Volodimir Zelenski, în ciuda reducerilor recente.

Donald Trump a încercat joi seară să minimizeze caracterul de urgență al misiunii șefului CIA la Moscova și a descris această vizită ca fiind una de „semi-rutină”. Mai mult, președintele american a precizat pentru Axios că „nu este nicio problemă”, iar „Putin nu va ataca teritoriul NATO”.