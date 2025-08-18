Keir Starmer speră că întâlnirea de la Washington DC va duce la încetarea războiului din Ucraina: „Toată lumea vrea să se încheie”

Premierul britanic Keir Starmer se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni (la 20:00, ora României).

În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj, scrie BBC.

Starmer speră la rezultate

Premierul Keir Starmer urmează să ajungă la Washington DC la ora 10:10 EST (17:10 ora României), potrivit Downing Street. Într-un videoclip postat pe X din avion, Starmer afirmă că „toată lumea vrea ca acest lucru să se încheie, nu în ultimul rând ucrainenii”.

El a spus că trebuie să se asigure că „lucrurile se fac cum trebuie” pentru o pace durabilă, care să fie „echitabilă și justă” , potrivit Mediafax.

„Este în interesul Regatului Unit să facem acest lucru corect”, spune Starmer

Sursa Foto: Profimedia

