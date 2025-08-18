Putin s-a consultat cu Modi asupra NEGOCIERILOR de oprire a războiului din Ucraina /Premierul Indiei așteaptă un acord

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat, luni, pe premierul Indiei, Narendra Modi, pentru consultări asupra războiului din Ucraina, liderul de la New Delhi insistând pentru o soluție de pace.

”Îi mulțumesc prietenului meu, președintele Vladimir Putin, pentru apelul telefonic și pentru împărtășirea impresiilor despre recenta întâlnire pe care a avut-o cu președintele Donald Trump în Alaska. India a cerut constant rezolvarea pe cale pașnică a conflictului din Ucraina și susține toate eforturile în acest sens”, a declarat Narendra Modi, într-un mesaj postat pe platforma X. ”Aștept continuarea schimburilor de idei în următoarele zile”, a subliniat Narendra Modi. Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our… — Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025

India nu a condamnat invazia militară rusă în Ucraina și a intensificat schimburile comerciale cu Rusia în ultimii ani.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că a avut o întâlnire ”constructivă” cu omologul său american, Donald Trump, declarându-se încrezător că se poate ajunge la o soluție de oprire a conflictului din Ucraina, dar prin eliminarea cauzelor crizei și prin reconfigurarea arhitecturii europene de securitate.

”Observăm eforturile Administrației SUA și ale președintelui Trump pentru a facilita rezolvarea conflictului ucrainean. Situația din Ucraina este legată de principalele amenințări la adresa securității noastre. Suntem convinși că, pentru a avea o soluție durabilă, o soluție pe termen lung, trebuie să eliminăm cauzele principale, să fie luate în considerare toate preocupările legitime ale Rusiei și să reconfigurăm un echilibru corect de securitate în Europa”, a afirmat Vladimir Putin, imediat după summitul din Anchorage.

Uniunea Europeană și Marea Britanie cer Statelor Unite să insiste pentru o ”pace corectă” între Rusia și Ucraina. Președintele Donald Trump propune, după summitul cu Vladimir Putin, un acord care ar însemna cedări teritoriale în favoarea Rusiei, garanții de securitate pentru Ucraina și imposibilitatea admiterii țării în NATO.

Volodimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, se vor întâlni luni cu Donald Trump la Washington.