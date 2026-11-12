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Kim Jong Un a inspectat o bază navală secretă. Phenianul pregătește nave de război cu arme nucleare

Kim Jong Un a inspectat o bază navală secretă. Phenianul pregătește nave de război cu arme nucleare
Kim Jong Un - Foto: kcnawatch
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Coreea de Nord își extinde capacitățile militare maritime prin construirea unei noi baze navale pe coasta de est. Kim Jong Un a inspectat șantierul și a anunțat accelerarea lucrărilor, și construcția de nave de război încărcate cu armament nuclear.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat șantierul unei noi baze navale aflate în construcție pe coasta de est a Coreei de Nord, într-un moment în care regimul de la Phenian investește în modernizarea flotei militare și dezvoltarea unor nave capabile să transporte armament nuclear.

Kim Jong Un - Foto: kcnawatch

Kim Jong Un – Foto: kcnawatch

Potrivit agenției oficiale de presă KCNA, citată joi de presa internațională, Kim a inspectat lucrările și a cerut accelerarea construcției, în conformitate cu deciziile adoptate miercuri de Partidul Muncitorilor din Coreea.

Kim Jong-Un consideră că noua infrastructură militară va avea un rol important în protejarea teritoriului și a intereselor maritime ale țării.

„Construcţia bazei navale moderne este o iniţiativă centrală crucială, legată direct de securitatea statului nostru şi de apărarea suveranităţii sale maritime de la A la Z”, a declarat Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, potrivit KCNA.

Kim Jong Un - Foto: kcnawatch

Kim Jong Un – Foto: kcnawatch

Coreea de Nord dezvoltă nave militare de 10.000 de tone

Noua bază navală face parte din programul de extindere și modernizare a marinei militare nord-coreene, care a înregistrat progrese în ultimii ani.

În 2025, Phenianul a lansat la apă două distrugătoare cu un deplasament de aproximativ 5.000 de tone, iar planurile autorităților prevăd dezvoltarea unei noi clase de nave militare de 10.000 de tone.

Kim Jong Un a declarat săptămâna trecută că țara sa construiește o navă de război dotată cu capacități de luptă pe care le consideră fără precedent, inclusiv în domeniul armamentului nuclear.

Liderul nord-coreean a susținut că viitoarea navă va avea capacități „pe care nicio altă ţară din lume nu le are”.

Kim și-a exprimat anterior intenția de a dota marina militară cu arme nucleare, ca parte a strategiei de dezvoltare a forțelor armate nord-coreene.

Phenianul testează noi torpile pentru flota militară

În paralel cu lucrările la baza navală și dezvoltarea noilor distrugătoare, Coreea de Nord continuă testarea unor sisteme de armament destinate forțelor maritime.

Potrivit KCNA, autoritățile nord-coreene au efectuat luni noi teste cu torpile care ar urma să intre în dotarea marinei militare începând din 2027.

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