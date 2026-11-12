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Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”, dar pune o condiție: „Trebuie să obținem o victorie totală”

Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”, dar pune o condiție: „Trebuie să obținem o victorie totală”
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Președintele Donald Trump a apărat intervenția militară americană împotriva Iranului, afirmând că războiul se apropie de final. În discursul de Ziua Veteranilor, șeful SUA a susținut că încheierea conflictului va face lumea „mult mai sigură”.

Donald Trump a declarat miercuri, 11 noiembrie, la Cimitirul Național Arlington, în timpul ceremoniei dedicate Zilei Veteranilor, în fața militarilor care au servit în armata americană și a familiilor acestora, că războiul dintre SUA și Iran se va încheia în curând, dar a insistat că Washingtonul trebuie să obțină o victorie totală înainte de încetarea conflictului, potrivit Fox News.

Trump a susținut că ostilitățile dintre Washington și Teheran nu au început odată cu actuala confruntare militară, ci își au originea în evenimentele din 1979. Președintele SUA a amintit și atentatul din 1983 asupra cazărmii pușcașilor marini americani din Beirut, atribuit unei grupări susținute de Iran.

„America nu a început un război cu Iranul. Iranul duce război împotriva Americii încă din 1979. Ar fi trebuit să ne ocupăm de ei cu mult timp în urmă. Și era și timpul ca cineva să riposteze. Cu toții am ripostat. Am ripostat și am ripostat. Am câștigat. Acum întrebarea este când vrem să punem capăt conflictului. Trebuie să obținem o victorie totală. Nu o victorie de 93%. Va fi una totală”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@atrupar

Trump, despre pierderile armatei americane și sfârșitul războiului

Donald Trump a precizat că actualul conflict durează de aproximativ șapte luni, însă numai câteva săptămâni au presupus confruntări militare active. El a recunoscut și pierderile suferite de forțele americane, afirmând că 18 militari și-au pierdut viața în timpul războiului.

„Am pierdut 18 suflete minunate. Când acest conflict se va termina, și se va termina în curând, întreaga lume va fi mult mai sigură, un loc mai bun, un loc mai pașnic și un loc fără genul de pericol pe care a trebuit să-l îndurăm”, a spus președintele american.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Administrația americană analizează în prezent modalitățile prin care poate determina Iranul să accepte condițiile Washingtonului, fără reluarea unor operațiuni militare de amploare.

Washingtonul mizează pe sancțiuni și blocada navală pentru a crește presiunea asupra Iranului

După alegerile americane de la jumătatea mandatului, Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio au evitat să prezinte planuri concrete privind o nouă escaladare militară împotriva Teheranului. În schimb, reprezentanții administrației au indicat că presiunea economică și măsurile diplomatice ar putea contribui la atingerea obiectivelor americane.

„Nu este nevoie să lansăm atacuri militare dacă atingem același obiectiv prin mijloace economice și presiune economică”, a declarat marți Marco Rubio.

Șeful diplomației americane a respins ideea că Washingtonul și Teheranul ar fi ajuns într-un impas. Potrivit acestuia, sancțiunile economice, blocada navală și celelalte restricții impuse Iranului continuă să afecteze economia țării.

„Sângerează. Sângerează din punct de vedere economic. Este o presiune crescută asupra Iranului, care continuă să crească în fiecare zi”, a afirmat Rubio.

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