Tragedie la New York. O clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Brooklyn: doi oameni au murit, 17 au fost răniți, printre victime se numără și copii

Cel puțin două persoane au murit și alte 17 au fost rănite după prăbușirea unei clădiri cu trei etaje din Brooklyn, New York. Printre victime se numără și copii. Circa 250 de salvatori au fost mobilizați pentru căutarea persoanelor prinse sub dărâmături.

O clădire cu trei etaje, în care funcționau atât spații comerciale, cât și locuințe, s-a prăbușit miercuri după-amiază în cartierul Flatbush din Brooklyn, New York. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 16:00 și a declanșat o intervenție de amploare a pompierilor și echipajelor medicale, relatează CNN.

Bilanțul comunicat de autorități indică două persoane decedate și 17 rănite. Patru dintre victime se află în stare critică, iar 12 sunt în stare stabilă. În total, printre cele 19 persoane afectate se numără șapte copii.

„Până în prezent, numărul total al pacienților afectați de prăbușire se ridică la 19”, a declarat Lillian Bonsignore, comisarul pompierilor, în cadrul unei conferințe de presă.

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Acum, echipele de intervenție încearcă să stabilească dacă mai există persoane blocate sub ruine. Potrivit unui reprezentant al Departamentului de Poliție din New York, numărul celor dispăruți nu este încă cunoscut cu exactitate.

Până la ora locală 19:00, aproximativ 250 de pompieri și membri ai serviciilor medicale de urgență se aflau la locul tragediei. Odată cu lăsarea întunericului, salvatorii au continuat căutările folosind lanterne și drone pentru a identifica eventualele victime.

Salvare contracronometru printre ruine. O femeie însărcinată, scoasă în viață

Imaginile surprinse la locul prăbușirii arată zeci de pompieri care îndepărtează bucăți de beton, mobilier distrus și alte resturi pentru a ajunge la persoanele prinse sub dărâmături.

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În timpul intervenției, salvatorii au reușit să scoată o victimă după ce au creat o deschidere printre ruine. Aceștia au format apoi un lanț uman pentru a transporta persoana rănită până la ambulanță.

Printre cei salvați se află și o femeie însărcinată în luna a șasea. Pompierii au extras-o dintre resturile clădirii și au transportat-o la un echipaj medical. Soțul femeii, care a urmărit intervenția, a povestit pentru postul WABC că așteaptă un copil împreună cu aceasta.

„Sunt foarte fericit”, a declarat bărbatul după ce a aflat că soția sa a supraviețuit.

Operațiunile se desfășoară însă în condiții periculoase. Autoritățile avertizează că structurile rămase în picioare ar putea ceda, punând în pericol atât victimele, cât și echipele de salvare.

John M. Esposito, șeful Departamentului de Pompieri din New York, a descris situația drept „foarte instabilă”.

„Clădirea învecinată, care rămâne parțial intactă, reprezintă întotdeauna un pericol. Deoarece principala noastră preocupare este o prăbușire secundară, am luat măsuri pentru a monitoriza situația și a ne asigura că nu vor mai avea loc alte prăbușiri.”, a declarat oficialul.

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Autoritățile investighează cauzele prăbușirii. Un constructor fusese amendat cu 10.000 de dolari

Clădirea prăbușită avea un magazin la parter și cel puțin un apartament la etajele superioare. Imobilul s-a surpat peste un șantier aflat în imediata apropiere, unde urmau să fie dezvoltate locuințe accesibile.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit câți muncitori se aflau pe șantier în momentul incidentului și nici dacă lucrările de construcție au avut vreo legătură cu prăbușirea.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a transmis că echipele de urgență „lucrează rapid pentru a securiza zona și a veni în ajutorul newyorkezilor”.

Departamentul de Construcții al orașului a trimis inspectori pentru a determina circumstanțele în care imobilul a cedat.

Rodneyse Bichotte Hermelyn, reprezentantă în legislativul statului New York, a explicat pentru NY1 că terenul învecinat era neocupat de mai mult timp și găzduise anterior un centru de îngrijire pentru persoane vârstnice.

„Terenul respectiv era neocupat de mult timp. În trecut, acolo funcționa un centru de îngrijire de zi pentru persoane în vârstă”, a declarat aceasta. „Așteptau o autorizație pentru a construi locuințe la prețuri accesibile. Nu cunoaștem detaliile privind motivul pentru care clădirea s-a prăbușit, dar tot ce știu este că probabil a fost neglijată”, a adăugat Bichotte Hermelyn.

Documentele municipalității arată că, în aprilie, un antreprenor fusese sancționat pentru continuarea ilegală a lucrărilor de demolare pe șantierul respectiv, deși Departamentul de Construcții dispusese oprirea acestora.

Cazul a fost soluționat în octombrie, după ce constructorul a achitat o amendă de 10.000 de dolari.