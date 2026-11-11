România, sub amenințarea Iranului. Teheranul reiterează că va ataca bazele americane din Europa dacă Trump reia războiul

Un oficial iranian de rang înalt de la Teheran amenință că și bazele militare ale SUA din Europa ar putea fi atacate dacă Donald Trump reia războiul cu Iranul.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a afirmat că forțele iraniene vor lovi toate bazele americane, inclusiv cele din Europa, dacă Trump reia bombardamentele asupra Republicii Islamice.

„Dacă avioane americane decolează de la o bază militară americană, chiar dacă aceasta se află într-o ţară europeană sau într-o altă regiune îndepărtată, pentru a bombarda Iranul, vom lovi aceste baze. Orice noi atacuri ale SUA vor fi, de asemenea, întâmpinate cu lovituri asupra bazelor americane aflate la mare distanţă”, a declarat el într-un interviu difuzat miercuri de postul libanez al-Mayadeen.

Iranul ar putea viza cele mai îndepărtate instalaţii militare americane, inclusiv cele care n-au fost atacate încă, a avertizat Rezaei, fără a oferi mai multe detalii.

„Am putea chiar să lovim anumite insule pe care ei le consideră aflate în afara razei de acţiune a rachetelor noastre”, a adăugat Mohsen Rezaei în interviul care a avut loc la Teheran.

Ziarul iranian Kayhan a subloiniat că instalaţiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania şi Cipru ar putea fi ţinte în cazul unui nou război cu SUA.

Iranul şi Statele Unite sunt încă departe de un acord care să pună capăt războiului dintre ele, chiar dacă vicepreședintele JD Vance ia în considerare să conducă o delegație pentru reluarea disucțiilor.