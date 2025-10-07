Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând

07 oct. 2025, 16:42, Știri externe
Președintele rus Vladimir Putin împlinește astăzi, 7 octombrie, 73 de ani. Conform tradiției, șeful statului își petrece ziua de naștere într-o “dispoziție de lucru”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că președintele nu s-a abătut de la programul său obișnuit – o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, urmată de mai multe convorbiri telefonice internaționale.

Potrivit lui Peskov, „Vladimir Vladimirovici își petrece întotdeauna această zi lucrând. În același timp, primește felicitări călduroase din partea familiei, colegilor și personalităților publice.”

Anul acesta, președintele și-a început ziua discutând probleme naționale cheie – securitatea, stabilitatea socială și relațiile internaționale.

O seară privată cu familia și colegii

Mai târziu în cursul serii, Putin este așteptat să organizeze o întâlnire mică, dar caldă, cu asociații apropiați și membrii familiei.

Peskov a subliniat că „pentru președinte, cele mai prețioase felicitări vin din partea familiei și a celor dragi. El prețuiește profund tradițiile familiei.”

Zile de naștere petrecute în natură

În 2019, Vladimir Putin a ales pădurea taiga siberiană pentru a face o drumeție înainte de ziua sa de naștere, pe 7 octombrie.

De câteva ori, Putin și-a sărbătorit ziua de naștere în regiuni pitorești ale Rusiei.

În 2019, Putin și-a petrecut ziua de naștere în pădurile siberiene, alături de ministrul Apărării Serghei Șoigu, iar în 2020, în timpul pandemiei, a primit mesaje de felicitare online.

În 2022, el și-a sărbătorit cea de-a 70-a aniversare la Sankt Petersburg, la un summit CSI, iar în 2024, cea de-a 72-a aniversare în timpul unei întâlniri cu mai mulți lideri de stat la Moscova.

Putin, unul dintre cei mai longevivi lideri din istoria Rusiei

La 73 de ani, Vladimir Putin se află în centrul politicii ruse din 1999.

El a fost de două ori prim-ministru și de patru ori președinte, ceea ce îl face unul dintre cei mai longevivi lideri din istoria țării.

În toată Rusia, concerte, expoziții și evenimente culturale au loc în onoarea zilei de naștere a președintelui.

La Moscova, clădirile sunt decorate cu portretele sale și bannere de felicitare.

Mesaje de felicitare din Belarus, Nicaragua, Kazahstan și de la Patriarhul Kiril al Moscovei

Lideri din Europa, Asia și țările CSI, precum și politicieni, artiști, sportivi și personalități culturale de renume, i-au trimis cele mai bune urări președintelui.

Conform Kremlinului, Putin primește mii de scrisori și telegrame în fiecare an de ziua sa.

Printre primii care au trimis un mesaj de felicitare a fost președintele Belarusului, Aleksander Lukașenko, care i-a urat lui Putin sănătate, fericire și succes în înalta sa funcție de stat.

„Poporul rus asociază ferm numele tău cu realizări sociale semnificative, dezvoltare economică dinamică, consolidarea statalității și suveranității Patriei, precum și creșterea autorității și influenței Rusiei în lume”, a subliniat Lukașenko.

Putin a fost felicitat și de copreședinții statului Nicaragua, Daniel Ortega și Rosario Murillo, care i-au urat sănătate și noi realizări.

În timpul unei conversații telefonice, președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev a evidențiat contribuția lui Vladimir Putin la consolidarea parteneriatului strategic, a relațiilor de bună vecinătate și a alianței dintre Astana și Moscova.

Patriarhul Kirill al Moscovei și al întregii Rusii l-a felicitat din inimă pe președintele rus Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere.

Patriarhul a remarcat anii lungi de muncă ai președintelui, subliniind amploarea responsabilităților sale:

„Acum mai bine de un sfert de secol, ați fost chemați la o sarcină foarte importantă și solicitantă, una care poartă o responsabilitate imensă pentru țară și grijă pentru milioane de concetățeni”.

Patriarhul Kirill a continuat să laude conducerea lui Putin, subliniind că aceste eforturi, în opinia sa, contribuie la „prosperitatea în continuare a țării și bunăstarea poporului său” și și-a exprimat recunoștința pentru atenția continuă a președintelui față de rolul Bisericii în viața publică, notează Orthodox Times.

Kremlinul: „O nouă eră – o nouă etapă”

Potrivit oficialilor de la Kremlin, pentru Putin, ziua sa de naștere nu marchează doar o dată în calendar, ci o nouă etapă în eforturile sale continue pentru progresul țării.

„Disciplina sa, echilibrul dintre muncă și familie și dedicarea pentru munca în slujba statului continuă să-i aducă recunoaștere pe scară largă”, notează jurnaliștii de la Zamin.

Foto: Profimedia

