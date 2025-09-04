Kim Jong Un promite sprijin TOTAL Rusiei. Liderul nord-coreean laudă legăturile cu Moscova

Liderul nord-coreean Kim Jong Un laudă legăturile pe care țara sa le întreține cu Rusia, în timp ce omologul său rus, Vladimir Putin, a decretat că alianța cu Phenianul este una specială.

Cu ocazia recentelor evenimente petrecute în China, unde Putin și Kim au fost invitați de președintele chinez Xi Jinping pentru a comemora 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, cei doi lideri și-au reconsolidat relațiile bilaterale cu un șir pompos de promisiuni.

„Tovarășul Kim Jong Un și președintele Vladimir Putin au schimbat opinii sincere cu privire la probleme internaționale și regionale importante. Putin a lăudat curajul soldaților nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei”, transmite presa de stat din Coreea de Nort, potrivit Reuters.

Kim s-a arătat încântat de întâlnirea cu liderul de la Kremlin și a reiterat sprijin necondiționat pentru armata rusă.

„Vom sprijini total armata rusă în operațiunile de pe câmpul de luptă, este o datorie mai mult decât fraternă”, a transmis Kim.

La rândul său, Putin a subliniat legătura specială dintre Rusia și Coreea de Nord în chestiuni bilaterale.

Coreea de Nord a trimis soldați, muniție de artilerie și rachete în Rusia pentru a sprijini Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Financial Times: La Paris, liderii europeni sunt împărțiți în trei tabere, în privința unei forțe multinaționale în UCRAINA

Cunoscut parlamentar AfD, chestionat ca martor în procesul asistentului său, acuzat că spiona pentru CHINA din 2002