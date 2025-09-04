Prima pagină » Știri externe » Cunoscut parlamentar AfD, chestionat ca martor în procesul asistentului său, acuzat că spiona pentru CHINA din 2002

04 sept. 2025, 12:28, Știri externe
Inculpatul Jian G., fost asistent al europarlamentarului Maximilian Krah, sosește în cătușe în sala de judecată pentru un proces de spionaj, la Dresda.

Maximilian Krah, un cunoscut parlamentar al partidului Alternativa pentru Germania, a fost chestionat ca martor într-un tribunal din Dresda, în procesul fostului său asistent Jian G., care e suspectat de spionaj în folosul Chinei.

Krah a fost membru al Parlamentului European din partea partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din 2019, înainte de a intra în Parlamentul german anul acesta, și a fost principalul candidat al partidului la alegerile europene de anul trecut, conform DW.

Jian G. a fost asistent acreditat al lui Krah pe tot parcursul mandatului politicianului în Parlamentul European, ceea ce i-a oferit acces la negocierile și procedurile Parlamentului.

În timp ce se afla acolo, potrivit procurorilor federali germani, el a adunat sute de documente pe care le-a „revizuit în scopuri de informații, pentru a le transmite serviciilor secrete chineze”.

Jian ar fi lucrat pentru serviciile secrete chineze din 2002

Maximilian Krah, membru al Parlamentului german din partea partidului AfD, intră în incinta instanței regionale superioare din Dresda.

Procurorii spun că Jian, despre care cred că lucra pentru serviciile secrete chineze din 2002, a salvat aproximativ 500 de documente ale Parlamentului European, unele clasificate ca fiind „delicate”, pe laptopuri sau stick-uri USB, dintre care unele le-a dus în China.

Împreună cu un alt acuzat, o femeie numită în rechizitoriu doar ca Xiao, Jian G. ar fi adunat informații despre membrii de frunte ai AfD, despre membrii opoziției din comunitatea chineză și despre transportul de echipamente militare germane, trupe și drone de luptă de pe aeroportul din Leipzig.

Procurorii au mai spus că Jian G. s-a alăturat mai multor canale de Telegram ale dizidenților chinezi, unde s-a dat drept critic al regimului pentru a intra în contact cu dizidenți adevărați.

„Era ultima persoană care pleca de la birou”, a spus Krah. „Era întotdeauna disponibil pentru mine, 24/7. Îi scriam ori de câte ori primeam ceva. Uneori eram uimit de orele la care veneau înapoi răspunsurile.”

Politicianul a observat, de asemenea, că Jian G. păstra cu sârguință note despre conversații și întâlniri.

„Putea să ne spună, câteva luni mai târziu, detalii din întâlnirile de echipă pe care le uitasem de mult”, a spus el.

Întrebat de ce l-a angajat pe Jian G. ca asistent, Krah a spus:

„Noi (AfD) nu avem mulți oameni buni când vine vorba de expertiză comercială. Acesta a fost unul dintre motive. Un alt motiv este că cred că este important să construim echipe din oameni cu perspective și medii diferite.”

Krah a spus că s-a simțit „trădat” de fostul său angajat.

Se pare că Krah îl considera pe suspect un prieten:

„Era puțin suprarealist, într-un mod foarte inteligent, și poate îmi plac oamenii care sunt atât inteligenți, cât și suprarealiști, care sunt puțin neobișnuiți”, a spus el. “Mă întreb adesea dacă poate am trecut cu vederea ceva sau ar fi trebuit să preiau controlul mai mult, poate.”

Expert: „Dacă aș fi statul chinez, aș vrea să știu ce se întâmplă în Parlamentul European”

Mareike Ohlberg, expert în China la institutul German Marshall Fund, a declarat că este logic ca China să încerce să se folosească de accesul la europarlamentari.

„Dacă aș fi statul chinez, aș vrea să știu ce se întâmplă în Parlamentul European, orice ar trebui să știu dacă am discuții cu UE – informații interesante de fundal”, a spus ea. „Încerci să modelezi anumite politici, narațiuni în interesul Chinei pe termen lung”.

Jian G. a fost arestat la Dresda în aprilie 2024, provocând un scandal cu câteva săptămâni înainte de alegerile europene. Birourile lui Krah au fost, de asemenea, percheziționate.

Krah este el însuși investigat de procurori pentru acuzații de mită – ca avocat, a reprezentat compania de import-export a lui Jian G. și a primit bani de la suspect. Krah a respins acuzațiile, spunând că plățile nu se ridică la mai mult de câteva sute de euro, onorarii de rutină pe care un avocat le primește de la clientul său.

În trecut, Krah a fost cunoscut pentru că a adoptat poziții prietenoase față de China. După o călătorie în China în 2019, unde a vizitat un centru de cercetare Huawei, Krah a apărat compania pe pagina sa de Facebook:

„Demonizarea #Huawei are motive geopolitice și economice; îngrijorările de securitate sunt doar un pretext”, a scris el.

Potrivit unei scrisori pe care DW a văzut-o, Krah a încercat, de asemenea, să-i convingă pe membrii AfD din Bundestag să-și revizuiască poziția dură față de China.

Krah a sugerat că, din moment ce agențiile de contrainformații l-au supravegheat pe Jian timp de câțiva ani înainte de a-l aresta, acesta nu ar fi putut fi considerat o amenințare majoră.

„L-au supravegheat timp de patru ani”, a spus Krah. „Ar fi putut să mă avertizeze. Să fi spus: „Nu avem încredere în domnul Jian”. Bun. Au avut nevoie de patru ani pentru a-l scoate din joc.”

Foto: Profimedia

