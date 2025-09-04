Financial Times: La Paris, liderii europeni sunt împărțiți în trei tabere, în privința unei forțe multinaționale în UCRAINA

Aproximativ 30 de lideri vor purta discuții joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev.

Discuțiile de joi de la Paris, găzduite de președintele francez Emmanuel Macron, urmează unei întâlniri pregătitoare a oficialilor din domeniul apărării de miercuri.

Unii lideri vor participa personal la summitul de la Paris, iar alții se vor alătura virtual.

Liderii europeni urmează să vorbească cu președintele american Donald Trump după summit.

Coaliția, împărțită în trei grupuri, în ceea ce privește prezența unei forțe multinaționale în Ucraina

O forță multinațională care ar urma să fie desfășurată în Ucraina postbelică este piesa centrală a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, luată în considerare de o așa-numită “coaliție a celor hotărâți”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu sprijin promis din partea SUA.

Conform Financial Times, există incertitudine cu privire la ceea ce membrii sunt dispuși să contribuie, inclusiv trupe pe teren, și dacă s-ar baza pe acorduri de apărare reciprocă care ar angaja țările europene să lupte de partea Ucrainei împotriva oricărei agresiuni viitoare.

Potrivit a două persoane informate despre discuții, coaliția este împărțită în trei grupuri: state dispuse să desfășoare trupe, inclusiv Marea Britanie; state care au decis împotrivă, cum ar fi Italia; și o majoritate încă nehotărâtă, cum ar fi Germania.

Un oficial de la Palatul Elysée a declarat că țările dispuse și capabile să ofere garanții de securitate au finalizat lucrările tehnice.

„Astăzi avem suficiente contribuții pentru a le putea spune americanilor că suntem gata să ne asumăm responsabilitățile, cu condiția ca ei să le asume pe ale lor”, a spus oficialul.

Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că SUA vor oferi informații, mijloace de comandă și control și contribuții la un scut de apărare aeriană pentru Ucraina, dar că europenii trebuie să conducă inițiativa.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a co-prezidat întâlnirea de miercuri a oficialilor din apărare.

El a declarat la întâlnire că Marea Britanie „revizuiește nivelurile de pregătire ale forțelor armate britanice și accelerează finanțarea pentru a fi pregătită pentru orice desfășurare în Ucraina”, a spus Ministerul Apărării.

Miercuri, secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că se așteaptă la propuneri concrete cu privire la garanțiile de securitate pe care le va oferi coaliția, astăzi „sau la scurt timp după”.

„Asta înseamnă că ne putem angaja și mai intens, inclusiv cu partea americană, pentru a vedea ce vor să ofere în ceea ce privește participarea lor la garanțiile de securitate”, le-a declarat Rutte reporterilor.

Dar într-un semn al lipsei de claritate înaintea întâlnirii, oficialii din Germania – una dintre cele mai mari puteri militare ale Europei – au reacționat negativ la comentariile din această săptămână ale Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Von der Leyen declarase că se lucrează la „planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări militare în Ucraina cu o „foaie de parcurs clară”.

Discuții Zelenski-Macron înainte de summit

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va participa personal la discuțiile de joi, a declarat că a „discutat lucrările pregătitoare privind garanțiile de securitate” cu Macron la Paris înainte de summit.

El a adăugat:

„Am discutat, de asemenea, despre sprijinul de apărare pentru Ucraina – abordarea nevoilor actuale, întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei și posibilitățile de utilizare a activelor rusești înghețate”.

Zelenski a purtat discuții miercuri cu liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Letoniei, Lituaniei, Islandei și Suediei la Copenhaga, unde a spus că „au discutat acest lucru în detaliu, cu posibilele contribuții ale fiecărei țări”.

„Acum vom adăuga detaliile: cine ce face pe uscat, în aer, pe mare și în spațiul cibernetic. Armata noastră este nucleul acestui sistem; puternică și suficient de mare pentru a rezista Rusiei. Acest lucru înseamnă arme și finanțare și lucrăm la asta”, a spus el.

