Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii

Kremlinul a publicat accidental, în weekend, un videoclip needitat în care Vladimir Putin transmitea urări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În timpul discursului său, președintele rus a fost cuprins de un acces de tuse incontrolabil.

În videoclipul original, care a fost ulterior șters, Putin se oprește brusc din discursul său, se întoarce cu spatele la cameră și încearcă să-și regleze vocea, făcând un gest către cineva din afara cadrului.

Președintele rus a început apoi să tușească în mod repetat, aproximativ 30 de secunde, în timp ce arăta spre gâtul său.

„Știți, lăsați-mă să repet, pentru că… am gâtul puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi”, spune Putin.

O voce masculină din afara camerei a întrebat: „Pot să vă aduc niște apă?” Putin a încercat să recâștige controlul, dând instrucțiuni: „Nu. Să continuăm. Să ne apucăm de treabă…”

Kremlinul a înlocuit ulterior clipul cu o versiune de aproape trei minute, jumătate din cea inițială, editată, care apare acum pe conturile sale oficiale de social media.

În discursul editat, președintele rus a lăudat femeile pentru capacitatea lor de a „captiva prin frumusețe și farmec, arătând în același timp diligență, determinare și reziliență”.

„Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai bun, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pentru tot restul vieții”, a spus el.

Acesta este doar cel mai recent incident care a stârnit speculații frenetice despre sănătatea lui Putin.

