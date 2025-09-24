Kremlinul a respins argumentele formulate de președintele american Donald Trump despre războiul din Ucraina și s-a oferit să facă precizări cu „informații reale” despre subiect.

Oficialii de la Moscova susțin că președintele american nu înțelege ce se întâmplă pe câmpul de luptă din Ucraina, astfel că au venit cu clarificări.

„Din câte înțelegem, declarațiile președintelui Trump au fost făcute după discuția cu președintele ucrainean Voldomir Zelenski. Aparent, sub viziunea Kievului, a promis returnarea teritoriilor controlate de trupele ruse. Această viziune contrastează puternic cu înțelegerea noastră asupra stării actuale de fapt. Faptul că Ucraina este încurajată în toate modurile posibile să continue ostilitățile și argumentul că Ucraina poate câștiga ceva în schimb este, în opinia noastră, un argument greșit. Dinamica de pe front vorbește de la sine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei și nu este dispusă să cedeze din teritoriile ocupate. Mai mult, Kremlinul a replicat că economia țării este stabilă, în ciuda eforturilor internaționale de a o destabiliza, relatează Reuters.

