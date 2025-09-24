Președintele ucrainean, Volodimir Zelesnki, a declarat, marți, că este încrezător că omologul său american, Donald Trump, ar putea contribui la schimbarea poziției liderului chinez, Xi Jinping, cu privire la războiul din Ucraina.

„Cred că președintele Trump poate schimba atitudinea lui Xi Jinping față de acest război, deoarece nu credem că statul chinez vrea să încheie acest război”, a declarat Zelenski.

SUA au avertizat că India și China sunt principalii contribuitori la războiul dintre Rusia și Ucraina, din cauza achizițiilor de petrol de la Moscova. Trump ar fi îndemnat oficialii UE să impună tarife vamale de 100% Chine ca factor de descurajare a achiziționării de petrol rusesc. Acesta a cerut tarife vamale asemănătoare pentru India.

În pofida tensiunilor dintre Washington și New Delhi, Zelenski a subliniat că India este „în mare parte” alături de Ucraina.

De asemenea, președintele ucrainean și-a exprimat încrederea că aliații europeni vor depune eforturi pentru a consolida relațiile cu India.

„Cred că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a nu-i îndepărta pe indieni, astfel încât aceștia să-și schimbe atitudinea față de sectorul energetic rusesc. Cu China este mai dificil, deoarece, la momentul actual, nu este în interesul lor să nu sprijine Rusia”, a avertizat Zelesnki.

China neagă orice implicare în conflictul din Ucraina

Un purtător de cuvânt al Ambasadei chineze a negat acuzația conform căreia Beijingul face parte din conflict, subliniind că statul chinez „nu exploatează situația pentru câștig”, potrivit U. S. News.

„Încă din prima zi de criză, China a menținut o poziție obiectivă și justă și a promovat pacea și diplomația. Cerem tuturor părților relevante să adere la cele trei principii: fără extindere a câmpului de luptă, fără vreo escaladare a conflictului militar și fără vreo reaprindere a flăcărilor – astfel încât să ajutăm la dezescaladarea situației și crearea condițiilor pentru o soluționare politică”, a transmis purtătorul de cuvânt chinez.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Președintele francez respinge „standardele duble” în materie de pace/ MACRON salută noua poziție a lui TRUMP cu privire la războiul din Ucraina