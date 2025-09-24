Prima pagină » Știri externe » Frankfurter Allgemeine Zeitung: NATO trebuie să abordeze PRUDENT incursiunile ruse /Alianța trebuie să riposteze doar la amenințări grave

24 sept. 2025, 07:30, Știri externe
Alianța Nord-Atlantică trebuie să mențină o abordare prudentă în contextul incursiunilor ruse în spațiul aerian occidental, fără a riposta puternic la orice provocare a Moscovei, comentează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung, pledând pentru evitarea escaladării conflictului din Ucraina.

Publicul nu poate ști clar dacă toate incidentele aeriene produse recent provin din Rusia. Acest lucru este cu atât mai greu de stabilit în cazul dronelor și, tocmai de aceea, premierul Danemarcei nu a putut garanta să Rusia a fost responsabilă de perturbarea traficului pe aeroportul din Copenhaga.

În același timp, nici dezmințirile Rusiei nu pot fi luate în serios. Chiar și înaintea războiului din Ucraina, Rusia adoptase războiul hibrid ca tactică de oprire a influențelor occidentale asupra Europei de Est.

Alianța Nord-Atlantică a avertizat Rusia că va acționa cu determinare pentru protejarea teritoriului, în contextul incursiunilor aeriene ruse în mai multe state membre, inclusiv în România.

”Rusia nu trebuie să aibă dubii: NATO și statele membre vor utiliza toate mijloacele militare și non-militare, în conformitate cu legislația internațională, pentru a ne apăra și a descuraja orice amenințare”, a comunicat Alianța Nord-Atlantică.

Dezbaterile privind doborârea avioanelor ruse au fost virulente, reacțiile trebuie să rămână prudente

”Recentele dezbateri pe tema doborârii avioanelor și dronelor ruse au fost foarte vehemente, însă Alianța occidentală nu trebuie să reacționeze dur la orice provocare a Rusiei”, comentează editorialistul Nikolas Busse, în publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung.

”NATO este o alianță defensivă. Dacă apar amenințări grave la adresa vreunui stat membru sau a cetățenilor, trebuie să acționeze. Acest lucru s-a întâmplat recent, când au pătruns drone în spațiul aerian polonez. Cu toate acestea, nu este necesară o ripostă la fiecare provocare a Rusiei. Alianța Nord-Atlantică nu a făcut acest lucru nici în trecut. Principalul teatru operațional rămâne Ucraina, care trebuie susținută cu echipamente militare”, subliniază editorialistul Nikolas Busse.

