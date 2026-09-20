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Stefan Evers, speranța lui Friedrich Merz la alegerile din Berlin. CDU l-a scos la înaintare cu doar trei luni înainte de alegeri

Stefan Evers, speranța lui Friedrich Merz la alegerile din Berlin. CDU l-a scos la înaintare cu doar trei luni înainte de alegeri
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17 partide s-au înscris în cursa alegerilor din Berlin de duminică, însă, în ciuda numărului mare de formațiuni politice, potrivit ultimelor sondaje, pentru primul loc se bat partidul cancelarului german, Friedrich Merz, CDU, și Partidul Stângii (Die Linke). Sondajele de dinaintea alegerilor au fost confirmate duminică de primele exit-poll-uri, unde partidul Die Linke a ieșit câștigător cu un scor de peste 24%, în timp ce partidul cancelarului ocupă locul 2, cu 20% din voturi.

Deși locuințele și chiriile sunt de departe cea mai importantă problemă pentru berlinezi în acest moment, ascensiunea partidului de extremă dreapta AfD, decăderea partidului SPD și situația dificilă a formării unei majorități fac aceste alegeri deosebit de imprevizibile.

CDU a intrat în alegerile statale din Berlin ca cel mai puternic partid. Cu toate acestea, actualul primar, Kai Wegner, a refuzat să candideze pentru realegere în iulie, după luni de critici la adresa gestionării crizei sale în timpul penei de curent din sud-vestul Berlinului. Noul candidat principal, scos parcă din pălărie în ultimele momente, a fost senatorul de finanțe Stefan Evers, care ocupă în prezent funcția de șef interimar al filialei CDU din Berlin.

Platforma politică de la aceste alegeri a CDU s-a concentrat pe securitate și ordine publică, un stat mai eficient, creștere economică și modernizare. Partidul și-a propus, de asemenea, consolidarea sistemului polițienesc și a sistemului judiciar, combaterea mai eficientă a crimei organizate și accelerarea deportării infractorilor străini.

De asemenea, s-a înaintat ideea digitalizării în continuare a administrației Berlinului și accelerarea proceselor de autorizare a construcțiilor noi. Prioritățile de politică economică ale lui Evers  au inclus sprijinirea startup-urilor, a industriilor culturale și creative, dar și a sectorului hotelier și al restaurantelor.

În ceea ce privește criza locuințelor din Berlin, CDU a acordat prioritate construcțiilor noi, proceselor mai rapide de planificare și autorizare și un sprijin sporit pentru proprietatea asupra locuințelor, în detrimentul chiriilor. Cât despre politica de transport din capitala Germaniei, CDU s-a opus „barierelor birocratice” și a promovat dorința de investiții în drumuri și în rețeaua de piste pentru biciclete.

Propulsat pe neașteptate în prima linie după retragerea fostului primar Kai Wegner al Berlinului, Stefan Evers și-a asumat rolul de candidat principal al creștin-democraților (CDU) la alegerile din Berlin. Într-un oraș măcinat de dezbateri aprinse privind bugetul și stabilitatea socială, Evers încearcă să transforme imaginea unui tehnocrat riguros în cea a salvatorului de care Berlinul are nevoie.

Înainte de a se dedica pe deplin politicii la nivel înalt, a ocupat funcția de consultant în afaceri și manager în cadrul unei firme de consultanță strategică și comunicare.

În perioada 2011 – 2018, Evers a ocupat poziția de vicepreședinte al grupului parlamentar CDU din Berlin, iar de la sfârșitul anului 2016, a ocupat și poziția de secretar general al filialei din Berlin. Din anul 2018 și până în 2023, Stefan Evers a fost director general parlamentar al grupului CDU din Parlamentul local. În același timp, politicianul german a fost membru al Camerei Reprezentanților din Berlin din 27 octombrie 2011 și senator pentru finanțe din 27 aprilie 2023.

În calitate de Senator pentru Finanțe, Evers a fost principalul strateg din spatele politicii de control bugetar și austeritate riguroasă asumată de coaliția CDU-SPD din Berlin.

Odată cu retragerea neașteptată a fostului primar guvernator Kai Wegner, Evers a preluat conducerea interimară a CDU Berlin și a fost desemnat candidatul principal pentru funcția de conducere a orașului în cadrul scrutinului din septembrie. Evers a fost propulsat în prima linie într-un moment de criză pentru partid, având misiunea dificilă de a redresa imaginea CDU în fața electoratului berlinez după scandalurile administrative care au măcinat mandatul lui Kai Wegner și după ascensiunea rapidă a partidului „Alternativa pentru Germania”.

În campania electorală, Evers a atacat dur partidele radicale, în special partidul Die Linke și AfD. Programul său politic la aceste alegeri a fost promovat sub sloganul „Berlin Wird” (Berlinul devine), unde a pus accentul pe un curs conservator și pragmatic, rezumat prin ideea de a „rezolva problemele, nu de a le amâna”. Din punctul de vedere al preocupărilor tabu, este membru al grupului „Lesbiene și homosexuali în Uniune”, notează The Berliner.

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