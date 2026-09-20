Nicușor Dan a participat la cina organizată de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Mesajul oficialului american, după întâlnirea cu liderul român

Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu Mike Waltz, ambasadorul american la ONU (Organizația Națiunilor Unite), în cadrul vizitei liderului de la Cotroceni în SUA, pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Nicușor Dan a luat parte la cina organizată de Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU. Oficialul american a publicat o fotografie pe platforma X, alături de Nicușor Dan, în care a subliniat principalele teme, pe agenda de discuții ale Adunării Generale a ONU și a reafirmat parteneriatul dintre Statele Unite și România.

„Tocmai m-am întâlnit cu președintele României, @NicusorDanRO. Parteneri puternici în reformarea ONU — eliminarea risipei, reorientarea către pace și securitate și acordarea priorității suveranității”, a transmis Mike Waltz pe X.

Nicușor Dan va susține discursul României miercuri și va participa la reuniunea Consiliului de Securitate dedicată Ucrainei. În program se află și o vizită la Memorialul 9/11, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Programul lui Nicușor Dan la New York

Șeful statului va avea apoi o întâlnire cu Ronald Lauder, lider al comunității evreiești internaționale, care l-a criticat recent pentru amânarea adoptării Legii Vexler privind combaterea xenofobiei.

Programul continuă cu o întrevedere cu secretarul general al ONU, António Guterres, la sediul Organizației Națiunilor Unite. La finalul zilei, Nicușor Dan va vizita Memorialul 11 Septembrie, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Luni, președintele se va întâlni cu reprezentanții Alianței foștilor ambasadori ai Statelor Unite în România, dar și cu oameni de afaceri. Sunt programate discuții cu antreprenori români din SUA din domeniul tehnologiei, cu reprezentanții JPMorgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești.

Tot la New York, Nicușor Dan va inaugura o intersecție care va purta numele Reginei Maria. Vizita se va încheia cu participarea la recepția tradițională oferită de Donald și Melania Trump.