Carrefour dispare din România. Retailerul francez și-a mandatat banca BNP să caute cumpărător

Lanțul francez de magazine Carrefour e pregătit să vândă toate supermarketurile din România și a mandatat banca BNP Paris Bas să caute un cumpărător.

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul pe care îl deținea în Sun Plaza către Auchan.

Carrefour se pregătește se vândă magazinele din România

Guvernele Ciucă, Ciolacu și Bolojan au luat sau păstrat decizii de plafonare a adaosurilor comerciale la zeci de produse. Marii retaileri au fost obligați și să vândă tot mai multe mărfuri de proveniență locală.

Carrefour își vinde, de asemenea, și magazinele din Polonia, iar Bloomberg a raportat că Jerónimo Martins din Portugalia ia în considerare achiziționarea magazinelor, însă ar putea avea probleme antitrust.

Economedia l-a întrebat în trecut pe Jerónimo Martins dacă va lua în calcul o achiziție regională a magazinelor Carrefour din Polonia și România și compania a transmis: „În prezent, Jerónimo Martins se concentrează pe investiții și creștere pe piețele actuale – Polonia și Slovacia pentru Biedronka, precum și în Columbia și Portugalia. Nu comentăm zvonurile privind potențiale achiziții”. La insistențe, compania a precizat: „Nu avem nimic de adăugat la declarația noastră anterioară”.

Carrefour a obținut vânzări de 2,29 miliarde de euro în România după primele nouă luni ale anului, în creștere cu 1,9% în termeni comparabili (+1,8% organic) raportat la perioada similară din 2024. România a devenit a patra mare piață europeană în funcție de vânzări pentru retailer, după Franța, Spania și Belgia, în urma exit-ului francezilor de pe piața italiană, în luna iulie.

La finele lunii septembrie, rețeaua Carrefour în România includea 458 de magazine, dintre care 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de magazine de tip soft discount.

