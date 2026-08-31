SUA atacă din nou Iranul după o lună de pauză. Două lansatoare lovite în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a lansat rachete spre Iordania și Emirate

Statele Unite au lovit două lansatoare iraniene de pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz, în primul atac american asupra Iranului după aproximativ o lună de pauză. Washingtonul susține că Gardienii Revoluției se pregăteau să amplaseze noi mine marine.

SUA au reluat atacurile asupra teritoriului iranian după aproximativ o lună de pauză, lovind duminică două lansatoare aflate pe insula Larak, într-una dintre cele mai sensibile zone ale lumii: Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea riscă să reaprindă confruntarea militară într-un moment în care intensitatea luptelor scăzuse în ultimele săptămâni, potrivit France24.

Atacul a fost confirmat de Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), iar țintele s-au aflat pe mica insulă iraniană Larak, poziționată strategic în apropierea rutelor maritime care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Washingtonului, militarii americani au intervenit după ce au observat forțe ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice pregătind lansatoare care ar fi urmat să fie folosite pentru introducerea unor noi mine marine în strâmtoare.

„Mai devreme în cursul zilei, forțele americane au lovit două lansatoare iraniene pe insula Larak. Forțe ale Gardienilor Revoluției Islamice au fost observate pregătindu-se să lanseze rachete încărcate cu mine marine în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM).

Loviturile reprezintă prima acțiune militară americană cunoscută împotriva Iranului de la sfârșitul lunii iulie, întrerupând o perioadă în care confruntarea directă își diminuase intensitatea.

În ultimele săptămâni, administrația președintelui Trump s-a concentrat într-o măsură mai mare asupra presiunii economice exercitate asupra Teheranului, în detrimentul unor noi operațiuni militare de amploare.

Schimburile de focuri și incidentele din regiune nu au dispărut însă complet, iar Strâmtoarea Ormuz a rămas unul dintre principalele puncte de tensiune.

Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul confruntării dintre SUA și Iran

Miza depășește cu mult insula Larak.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale planetei. Înaintea actualului conflict, prin această zonă tranzita aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial.

Războiul declanșat la 28 februarie, prin atacurile israeliano-americane asupra Iranului, a afectat grav circulația maritimă prin regiune, iar Teheranul a folosit controlul asupra strâmtorii ca instrument de presiune.

Statele Unite au răspuns, printre altele, prin impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene și prin operațiuni destinate menținerii deschise a rutelor maritime internaționale.

CENTCOM susține că militarii americani au încheiat săptămâna trecută operațiunile de îndepărtare a minelor de pe căile internaționale de navigație din Strâmtoarea Ormuz. Washingtonul avertizează că va continua să urmărească îndeaproape activitatea militară iraniană din regiune.

„Săptămâna trecută, CENTCOM a finalizat deminarea căilor de navigație internaționale din strâmtoare. Forțele americane supraveghează îndeaproape zona și rămân pregătite să protejeze libera circulație a schimburilor comerciale pe această cale navigabilă esențială”, a declarat Tim Hawkins.

Iranul promite represalii după atacul american

Gardienii Revoluției au anunțat că loviturile de pe insula Larak au provocat morți și răniți în rândul militarilor și civililor. Teheranul a avertizat că operațiunea Statelor Unite va primi un „răspuns și o pedeapsă”.

În această dimineață au fost raportate atacuri asupra bazelor militare americane din Iordania.

Sursa video – X/@Osinttechnical

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a afirmat că operațiunea combinată cu rachete și drone, pe care a denumit-o „Pedeapsa agresorului”, a lovit bazele „King Hussein” și „Al Azraq” din Iordania.

De asemenea, Iranul ar fi atacat cu drone kamikaze și baza americană „Al Minhad” din Emiratele Arabe Unite.