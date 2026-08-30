Milo Yiannopoulos, comentator politic britanic de dreapta cunoscut pentru pozițiile sale dure împotriva imigrației, a fost deportat din Statele Unite după ce a fost reținut de autoritățile americane pentru că și-a depășit perioada legală de ședere. Yiannopoulos, care susținuse public de-a lungul anilor politici de expulzare în masă a imigranților, a fost trimis înapoi în Marea Britanie.

Cum s-a desfășurat arestarea lui Milo Yiannopoulos pe aeroportul din New Orleans

Yiannopoulos, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat joi, 27 august, pe aeroportul internațional Louis Armstrong din New Orleans, de agenții ICE.

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a confirmat vineri deportarea sa și a precizat că acesta a fost trimis înapoi în Marea Britanie.

Autoritățile americane au afirmat că Yiannopoulos a intrat legal în Statele Unite în mai 2019, dar ulterior a rămas în țară după expirarea dreptului său de ședere.

DHS l-a descris într-un comunicat drept un „străin ilegal din Regatul Unit” și a susținut că acesta „a ales să-și prelungească șederea, încălcând legile țării noastre”.

Un judecător pentru imigrație emisese în iulie un ordin definitiv de deportare, după ce Yiannopoulos nu s-a prezentat la o audiere în cazul său.

Susținea măsuri dure împotriva imigranților

De-a lungul timpului, acesta a susținut acțiunile ICE împotriva imigranților și a cerut protecție juridică extinsă pentru agenții implicați în operațiunile de control al imigrației.

În postări publicate pe rețelele sociale, Yiannopoulos a pledat inclusiv pentru deportări la scară largă. În 2025, acesta scria că Statele Unite trebuie să „deporteze milioane și milioane de oameni”.

Într-o altă poziție, el a susținut „deportarea pe loc a oricărei persoane care nu poate dovedi că se află legal în Statele Unite”.

Aceste poziții au fost promovate în timp ce Yiannopoulos continua să locuiască și să lucreze în Statele Unite, deși autoritățile americane au stabilit că nu mai avea dreptul legal de a rămâne în țară.

Cine este Milo Yiannopoulos

Milo Yiannopoulos este un comentator politic britanic care a devenit cunoscut în Statele Unite prin discursurile sale provocatoare și prin asocierea cu zona politică de extremă dreapta.

A devenit o figură cunoscută în special în timpul ascensiunii mișcării „alt-right”, fiind o prezență frecventă în dezbaterile online și în spațiul politic conservator american.