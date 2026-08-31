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Extrema dreaptă AfD ajunge la 40% în sondaje, în Saxonia-Anhalt: Merz avertizează asupra unor „daune considerabile” după alegerile regionale

Extrema dreaptă AfD ajunge la 40% în sondaje, în Saxonia-Anhalt: Merz avertizează asupra unor „daune considerabile” după alegerile regionale
Cancelarul Germaniei Friedrich Merz FOTO: Mediafax
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Friedrich Merz avertizează că Saxonia-Anhalt ar putea suferi „daune considerabile” dacă partidul de extremă dreaptă AfD ajunge la guvernare după alegerile regionale. Formațiunea coprezidată de Alice Weidel, a cărei plan de guvernare este să scoată Germania din Schengen, să renunțe la moneda euro și să închidă granițele, conduce detașat în sondaje, cu 40%, față de 23% pentru CDU.

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment puternic cu numai o săptămână înaintea alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt, unde Alternativa pentru Germania (AfD) se află detașat pe primul loc în sondaje și ar putea ajunge, pentru prima dată, la conducerea unui land german, potrivit Reuters.

O victorie a AfD într-un land din fosta Germanie de Est ar reprezenta un moment politic major pentru Germania și o lovitură serioasă pentru CDU, partidul cancelarului.

Merz susține că efectele unei guvernări AfD nu s-ar limita la scena politică, ci ar putea afecta inclusiv atractivitatea economică a regiunii și disponibilitatea companiilor străine de a face noi investiții.

„Nu-mi pot imagina că investitorii internaționali ar dori să vină să inaugureze o nouă fabrică alături de un ministru-președinte din partea AfD”, a declarat Friedrich Merz.

Cancelarul consideră că instalarea unui asemenea executiv ar putea provoca „daune considerabile” landului, dar a subliniat că rezultatul final aparține alegătorilor.

„Este o decizie pe care alegătorii urmează să o ia”, a declarat Merz.

Mesajul vine într-un moment dificil pentru creștin-democrați. Un sondaj publicat vineri plasează AfD la 40% din intențiile de vot, în timp ce CDU ar obține numai 23%, o diferență de 17 puncte procentuale care pune o presiune uriașă asupra partidului cancelarului în ultimele zile de campanie.

Merz a recunoscut că CDU se confruntă cu „condiții dificile” în Saxonia-Anhalt, dar a promis o mobilizare puternică înaintea scrutinului.

Partidul său va face „tot posibilul ca să împiedice” formarea unui guvern condus de AfD, a declarat Merz, avertizând că însăși „guvernabilitatea” landului ar putea fi pusă în pericol.

AfD ar putea conduce pentru prima dată un land german

Miza alegerilor depășește cu mult granițele Saxoniei-Anhalt. AfD, formațiune antimigrație care promovează poziții favorabile unei apropieri de Rusia și care și-a exprimat simpatia pentru Trump, și-a consolidat puternic poziția în estul Germaniei.

De asemenea, amintim că Alice Weidel, a transmis, într-un interviu acordat publicației ZDF, că va impune ieșirea Germaniei din zona euro, precum și ieșirea din Spațiul Schengen, în cazul în care va intra la guvernare.

Alice Weidel, șefa AfD - Foto: Profimedia images

Alice Weidel, șefa AfD – Foto: Profimedia images

Dacă rezultatele sondajelor se confirmă, partidul ar putea avea șansa de a conduce pentru prima dată un guvern regional. O asemenea evoluție i-ar oferi AfD o influență executivă fără precedent.

Landurile germane dețin competențe importante în domenii precum educația, sănătatea, poliția și administrația, iar guvernele regionale pot avea un rol semnificativ inclusiv în aplicarea politicilor privind migrația și securitatea.

În prezent, Saxonia-Anhalt este condusă de CDU în cadrul unei coaliții cu alte formațiuni politice.

Ascensiunea AfD complică însă considerabil ecuația formării viitorului executiv, mai ales din cauza refuzului celorlalte partide importante de a intra într-o coaliție cu formațiunea. Chiar și un rezultat de 40% nu îi garantează AfD majoritatea absolută necesară pentru a guverna singură.

CDU riscă o ecuație aproape imposibilă pentru formarea guvernului

Dacă AfD termină alegerile pe primul loc, dar fără suficiente mandate pentru o majoritate, CDU ar putea încerca să construiască o coaliție alternativă alături de partide aflate la stânga sa.

Printre variante se numără o colaborare cu Partidul Social-Democrat (SPD) și Verzii, însă aritmetica parlamentară ar putea transforma o asemenea formulă într-o construcție dificilă.

În funcție de distribuirea mandatelor, menținerea AfD în afara guvernului ar putea necesita inclusiv sprijinul partidului de stânga Die Linke.

Pentru CDU, aceasta ar crea o problemă politică majoră. Creștin-democrații au exclus atât cooperarea cu AfD, cât și o alianță cu Die Linke, ceea ce reduce drastic variantele disponibile dacă actualele tendințe din sondaje se confirmă la urne.

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