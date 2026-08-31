Ucrainenii își iau rămas-bun de la vară cu petreceri, muzică și distracție pe malul Mării Negre. Ultimul weekend din august a fost marcat de numeroase petreceri în cluburile exclusiviste de pe litoralul Odesei, unde au fost organizate evenimente dedicate încheierii sezonului estival.

Lux la malul Mării Negre, în plin război

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Din clipurile video publicate de petrecăreți pe rețelele de socializare, dar și pe conturile oficiale ale cluburilor de noapte, cu greu îți poți da seama că imaginile au fost surprinse într-o țară aflată în război.

Cluburi exclusiviste, mese încărcate cu alcool, tinere în ținute atent alese, muzică și petreceri într-o atmosferă de lux – imagini care ar putea fi confundate, la prima vedere, cu unele surprinse la Saint-Tropez.

Atmosfera a fost încinsă de artiști din Ucraina și DJ internaționali, care au susținut concerte în cluburile de pe litoralul Mării Negre.

Sursa video: instagram / ibiza_beach_club, instagram / monatik_official

Sâmbătă un club din Arkadia, una dintre cele mai cunoscute zone de distracție din Odesa, l-a avut în program pe DJ-ul francez Rafaelp Cerato, iar ziua următoare a fost organizată o nouă petrecere de zi, la piscină, cu același artist.

Sursa video: instagram / ibiza_beach_club

Cu doar câteva zile înainte, pe 27 august, Nikow, artist ucrainean de top, a susținut un concert într-unul dintre cluburile din Arkadia.

Dj-ița Lola Kimchi, una dintre figurile cunoscute ale muzicii electronice, a mixat vineri la o petrecere organizată pe litoral.

Tot vineri a concertat unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop din Ucraina – Monatik.

Petrecerile au continuat sâmbătă, 29 august. Mai multe cluburi de noapte din Arkadia au inclus în program spectacole cu lasere și foc.

Sursa video: instagram / dimonderibon, ibiza_beach_club, monatik_official, red_lineclub

Petreceri de lux la Odesa, la doar câteva ore după un atac rusesc

Petrecerile fastuase au avut loc într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un nou val de atacuri masive cu drone lansate de Rusia. Chiar vineri, cu doar câteva ore înainte de weekendul în care cluburile exclusiviste s-au umplu de petrecăreți, regiunea Odesa s-a aflat sub atacul dronelor.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat 164 de drone asupra Ucrainei, iar autoritățile au raportat lovituri în mai multe regiuni ale țării. Atacurile au afectat inclusiv zona Odesa, o persoană pierzându-şi viaţa, a anunţat guvernatorul regional Oleh Kiper pe aplicaţia Telegram.

Russia continued terrorizing Ukrainian cities overnight and into the morning. ▪️ For three days in a row now, Russia has been trying to paralyze Kyiv with jet-powered drones. In Sviatoshynskyi district, the attack started a fire in an apartment on the ninth floor of a… pic.twitter.com/roVGES1fOQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2026

Acesta a precizat că cinci nave încărcate cu cereale au ars şi alte trei au fost avariate.