Lavrov declară că Rusia va continua comerțul cu Iranul în ciuda tarifelor impuse de Trump

Serghei Lavrov a anunțat că Federația Rusă va continua comerțul cu Iranul în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu atacuri și tarife vamale din partea Statelor Unite.

Întrebat despre presiunile SUA asupra Iranului, Lavrov a declarat că Rusia va implementa acorduri bilaterale, adăugând că nicio putere externă nu poate modifica natura legăturilor dintre cele două țări.

Lavrov: Globalizarea și ordinea internațională au fost demontate

Într-o conferință de presă la Moscova, Lavrov a declarat că acțiunile SUA contribuie la fragmentarea ordinii globale și afectează credibilitatea Washingtonului.

„Colegii noștri americani par nesiguri când acționează în acest fel”, a spus Lavrov.

,,Prin abandonarea principiilor pe care le-a promovat mult timp, SUA slăbește cadrul internațional stabilit de-a lungul deceniilor”, a adăugat el.

„Aceasta și alte acțiuni de pe scena internațională indică linia colegilor noștri americani de a sparge întregul sistem care a fost creat timp de mulți ani cu participarea lor”, a declarat Lavrov.

,,Ordinea internațională, împreună cu globalizarea, au fost practic demontate”, a spus ministrul.

Președintele Trump a amenințat că oricare țară care va face comerț cu Iranul va fi supusă unor tarife crescute la 25%.

