11 nov. 2025, 17:27, Știri externe
Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru”

Dacă vreo putere nucleară efectuează teste cu arme nucleare, Rusia va răspunde pe măsură, a declarat luni ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, pentru presa din Rusia. Această declarație vine ca replică laordinul dat de Donald Trump, care a instruit Pentagonul să reia testele cu arme nucleare.

„Vladimir Putin a prezentat poziția noastră încă din 2023, când a fost întrebat despre această problemă în timpul unuia dintre discursurile sale. El a declarat că, dacă vreuna dintre puterile nucleare efectuează un test cu arme nucleare – nu un test cu o rachetă balistică care poate purta focos nuclear, ci un test real cu arme nucleare – atunci Rusia va răspunde la fel”, a spus ministrul rus.

Rusia a făcut ultimul test nuclear în 1990

La întâlnirea cu Consiliul de Securtiate al Rusiei din 5 noiembrie, Putin a instruit Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, serviciile secrete și agențiile civile să vină cu propuneri pentru a relua testele nucleare. Dimitri Peskov a clarificat ulterior că Vladimir Putin nu a cerut începerea testelor nucleare, mai degrabă a cerut să studieze oportunitatea începerii pregătirilor pentru astfel de teste.

Statele Unite nu au mai făcut, în mod voluntar, teste nucleare cu explozie din anul 1992, iar Rusia a realizat ultimul test cu focos nuclear în anul 1990.

Washington nu a explicat de ce face teste nucleare, anunță Peskov

Moscova nu a primit încă un răspuns cu privire la declarațiile lui Donald Trump, a spus luni Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.  „Până în prezent, nu au existat explicații din partea colegilor noștri americani pe această temă”, afirmă acesta.

Peskov a subliniat că Rusia și China nu au reluat testele nucleare, deoarece ambele țări sunt angajate să își respecte obligațiile în acest domeniu. Trump nu a specificat la ce fel de teste se referea atunci când a făcut anunțul, dacă acestea implică, sau nu, detonarea focoaselor nucleare. Testul statelor unite la care fac referire rușii a avut loc pe 5 noiembrie.

