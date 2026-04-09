Libanul interzice grupării Hezbollah să folosească armele în Beirut, în plin bombardament israelian. Pacea din Orient, pusă sub semnul întrebării

Prim-ministrul Libanului, Nawaf Salam, a decis joi, în contextul bombardamentelor întreprinse de Israel asupra Hezbollah, să restricționeze posesia și utilizarea armelor în capitala țării, Beirut. Prin urmare, armamentul va fi folosit exclusiv de instituțiile oficiale ale statului și va fi interzis pentru grupările non-statale, scrie The Hill.

Armata israeliană a început cea mai recentă campanie împotriva Hezbollah pe 2 martie, la două zile după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului. La doar o zi după anunțarea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, Israelul a lansat cele mai ample bombardamente de la începutul conflictului. Până în prezent, sunt anunțate cel puțin 250 de decese.

Nawaf Salam, prim-ministrul Libanului

Heba Morayef, directoarea regională pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Amnesty International, a declarat că miercuri a fost cea mai sângeroasă zi din Liban de când Israelul a reluat atacurile luna trecută.
Prin această decizie, Nawaf Salam, premierul libanez, încearcă să reafirme autoritatea statului și să prevină transformarea Beirutului într-un câmp de luptă urban. Această decizie a fost adoptată în ciuda opoziției depline din partea miniștrilor afiliați Hezbollah. Prim-ministrul și cabinetul său au ordonat, de asemenea, armatei și forțelor de securitate libaneze să consolideze protecția din jurul Beirutului.

Soldați din armata libaneză

Libanul depune plângere la Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului

Simultan cu întărirea controlului militar în capitala țării, premierul a anunțat că Libanul va depune o plângere la Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului. În timpul conferinței de presă pe care a ținut-o joi, Salam a precizat că bombardamentele Israelului din ultimele două zile au ucis cel puțin 254 de persoane și au rănit cel puțin 1.165.

Membrii ai grupării paramilitare Hezbollah

Atacurile asupra Libanului riscă să pericliteze armistițiul dintre SUA și Iran

Continuarea operațiunilor Israelului împotriva Hezbollah în Liban riscă să torpileze armistițiul fragil convenit de Washington și Teheran marți seara. Pe de o parte, Iranul a anunțat că acest armistițiu este condiționat de încetarea operațiunilor în Liban, fapt susținut și de mediatorul principal al acestui conflict, Pakistanul. Pe de altă parte, Statele Unite și Israelul au precizat că operațiunile din Liban nu intră sub incidența acordului încheiat.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care a mediat discuțiile de pace, a scris marți pe platforma de socializare X că „aliații” SUA și Iranului au fost de acord cu armistițiul, inclusiv în ceea ce privește Libanul.
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a precizat joi că „agresiunea repetată” a Israelului împotriva Libanului reprezintă „o încălcare flagrantă a acordului inițial de încetare a focului și un indicator periculos de înșelăciune și lipsă de angajament” pentru încheierea completă a conflictului.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului

„Continuarea acestor agresiuni va face ca negocierile să fie lipsite de sens; mâinile noastre vor rămâne pe trăgaci, iar Iranul nu își va abandona niciodată frații și surorile libanezi”, a precizat Pezeshkian.

