Oamenii depun flori în fața sediului Nvidia, în urma demisiei lui Jensen Huang după scandalurile extraconjugale

Oamenii aduc flori și lumânări în fața sediului companiei Nvidia, ca urmare a demisiei lui Jensen Huang din funcția de director.Fostul director executiv a acceptat să depună mărturie sub jurământ în fața Congresului SUA.

Potrivit Bloomberg, Huang a fost profund afectat de scandalurile extraconjugale. În conversații private, a recunoscut că se teme că va distruge viața soției sale, precum și viețile altor femei.



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În ultimula perioadă a fost relevat că Jensen Huang, om de afaceri și inginer taiwanez în vârstă de 63 de ani, a avut două relații extraconjugale, inclusiv cu o directoare chinezoaică suspectată de spionaj în favoarea regimului comunist chinez de la Beijing.

Acțiunile Nvidia au scăzut dramatic de la începutul lunii octombrie, când un articol de pe New York Times a scos la iveală informația că administrația Trump avea cunoștință despre scandal.

De la 240 de dolari pe 6 octombrie, o acțiune la Nvidia a ajuns să valoreze acum 160 de dolari, fiind raportată o scădere de aproape 30%.

Cunoscut drept unul dintre marii arhitecți ai inteligenței artificiale și ca direcotul celei mai mari și mai valoroase companii producătoare de plăci video, Jensen Huang a mizat pe extinderea centrelor de date.

Presa americană speculează că fostul director al Nvidia s-ar puteea confrunta cu un proces de divorț costisitor: Lori Huang s-ar putea alege cu peste 80 miliarde de dolari la partaj.

Miliardarul Elon Musk, director al companiilor SpaceX, Tesla și al platformei de socializare X, a spus că „ar fi fericit” să-l angajeze. La rândul său, cel mai bogat om al planetei a avut mai multe soții de care a divorțat și partenere de care s-a despărțit, având până în prezent 14 copii.

Președintele american Donald Trump, care i-a luat apărarea lui Jensen Huang, l-a propus pe Tim Cook, fostul director al companiei Apple, pentru șefia Nvidia.

Sursa Video: X