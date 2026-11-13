Zelenski, cu ochii aparent în lacrimi după discuția cu ginerele lui Trump

Pe platforma X, un clip cu Volodimir Zelenski a fost distribuit masiv după ce mai mulți internauți au sesizat un comportament neobișnuit al liderului ucrainean, observându-i expresiile faciale în timp ce vorbea emisarul diplomatic special al SUA despre încetarea războiului ruso-ucrainean.

Potrivit ziarului Bild, Rusia ar fi cerut concesii teritoriale din partea Ucrainei și ar fi impus conduții dure statelor europene pentru încetarea războiului. Aflat lângă Jared Kushner, emisarul diplomatic special al SUA și ginerele președintelui american Donald Trump, Zelenski părea vizibil emoționat și chiar la un punct să izbucnească în plâns sau era pur copleșit de epuizare.



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„Am avut discuții foarte constructive pe multe subiecte. Primul este acord de schimbul de prizonier, care este foarte important. O grămadă de oameni au simțit impactul acestui război și a rănit mii de oameni și familiile lor. Cred că este foarte drăguț că s-a făcut acest pas”, a spus Jared Kushner.

„Am colaborat cu oficialii europeni în ultimele luni și consider că este foarte important ca acordul de pace să fie încheiat cu europenii la masă. I-am transmis președintelui Putin că este foarte important, iar președintele Zelenski a fost un foarte mare susținător de la bun început. Cred că vom reuși să ajungem la un acord cu Putin. Din perspectiva rusă și perspectiva europeană, s-au spus multe lucruri public. Am avut discuții calme. Cred că putem spune că oamenii vor să vadă acest război încheiat”, a declarat ginerele președintelui Trump.

Reacțiile internauților

„Serios, Zelenski chiar plânge?”, a scris un internaut.

Unii internauți spun că Zelenski este cuprins de durere după aproape cinci ani de război și pierderi mari pe front, iar alți internauți pro-ruși l-au atacat – unul dintre ei a spus că Zelenski conștientizează că președinția sa depindea de finanțările Occidentului, mai ales după ce alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate din cauza legii marțiale în vigoare de la începerea invaziei ruse din 2022. Pro-rușii scriu că încetarea războiului din Ucraina ar putea marca finalul președinției pentru Zelenski.

„Zelenski știe că zilele sale de escrocherii sunt pe cale să se termine”, a scris alt internaut.

„Președintele Zelenski arată ca un ostatic al administrației TRUMP. Uitați-vă la chipul său”, a scris altul.

Criticii administrației Trump l-au lăudat pe Zelenski:

„Chiar și Zelenski știe că Jared Kushner este un mincinos și pot să pariez de ce el este aici…fiți ca Zelenski, nu ca Kushner”, a scris un comentator.

„Uitați-vă la chipul președintelui Zelenski. Știm frate ce simți. Chiar știm ce simți”, a scris un alt susținător al președintelui ucrainean.

„Pe lângă faptul că nu i-au mai distribuit sisteme de apărare antiaeriană și i-au tăiat și accesul la Starlink până la reducerea trupelor de pe front, ginerele președintelui multi-miliardar a venit de la Moscova pentru a-i spune lui Zelenski câți bani va câștiga dacă el va ceda Ucraina rușilor. Un cleptocrat continuă să-l preseze pe Zelenski să se concentreze pe ofertele financiare fantomă, cum că „Ucraina are un potențial incredibil de mare”, a scris un alt comentator critic la adresa ginerelui lui Trump.

„Jared Kushner are efectul ăsta asupra oamenilor pe care nu-i cheamă Putin”, a spus alt comentator pe ton răutăcios.

„Nu-mi vine să cred cât a sacrificat președintele Zelenski pentru a-și salva țara”, a scris altul pe platforma X.

„Să-l văd pe Zelenski pe punctul de a izbucni în plâns în timp ce Jared Kushner stabilește calea pentru încetarea războiului e ca atunci când ai observa un băiețel căruia îi iei jucăria preferată. Nu arată ca un bărbat pregătit pentru pace. Războiul a fost foarte profitabil pentru el și anturajul său. Sfârșitul războiului ar însemna pentru el să-și ia adio de la cumpărăturile din New York și Monte Carlo.”, a scris o internaută.

Sursa Foto: X