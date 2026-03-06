Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară”

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, solicită o cooperare „loială” cu Statele Unite, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări privind atacurile asupra Iranului. În același timp, Sánchez a descris intervenția militară americană drept o „greșeală extraordinară” și a avertizat că aceasta reprezintă un risc major pentru pacea mondială și economia globală.

Premierul spaniol a criticat din nou atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, pe care le-a descris ca o „greșeală extraordinară”, spunând că „nu sunt în conformitate cu dreptul internațional”. Cu toate acestea, Pedro Sánchez a declarat că relațiile cu Washingtonul trebuie să se desfășoare „cu respect, într-un spirit de cooperare loială și pe picior de egalitate”.

Spania a interzis forțelor americane să folosească bazele sale de la Rota și Morón pentru atacurile asupra Iranului sub pretextul că operațiunea declanșată de SUA nu are mandat ONU și încalcă dreptul internațional. Pentru acest gest, Donald Trump a criticat dur Spania, pe care a numit-o un aliat „teribil” și a amenințat în același timp cu un embargo comercial total împotriva Madridului ca represalii pentru lipsa de cooperare militară.

În ciuda acestor presiuni, Sánchez insistă că relația transatlantică trebuie să se bazeze pe „respect, loialitate și egalitate” și a subliniat că a fi un aliat loial înseamnă și să ai curajul de a spune partenerului când greșește.

