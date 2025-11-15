Prima pagină » Știri externe » Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”

Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”

15 nov. 2025, 19:04, Știri externe
Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”

În mijlocul Europei, o mică comunitate poartă pe umeri povara unei moșteniri aproape uitate. O limbă care este veche de secole, transmisă cândva firesc din părinți în copii, a ajuns astăzi să fie vorbită de tot mai puțini oameni.

Limba islandeză, vorbită de doar 350.000 de persoane, este pe cale de dispariție din cauza inteligenței artificiale și a dominației limbii engleze, spune fostul premier Katrín Jakobsdóttir. Într-un interviu, aceasta subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru conservarea acestei limbi unice.

Limba europeană care este în pericol de dispariție

Katrín Jakobsdóttir a demisionat recent din funcția de prim-ministru pentru a candida la președinție, el atrage atenția asupra schimbărilor radicale în utilizarea limbii islandeze. Tot mai mulți islandezi preferă cititul și vorbitul în engleză, în detrimentul limbii materne.

„Multe limbi dispar, iar odată cu ele dispare multă valoare [și] multă gândire umană”, a declarat Jakobsdóttir. Ea consideră că islandezii au o responsabilitate enormă în păstrarea limbii lor, una dintre cele mai puțin modificate din lume.

Fostul premier a subliniat și că tinerii islandezi sunt „absolut înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele de socializare și alte mijloace media”. Acest lucru contribuie semnificativ la diminuarea utilizării limbii islandeze în viața de zi cu zi.

Ragnar Jónasson, coautorul lui Jakobsdóttir, împărtășește aceeași îngrijorare: „Suntem la doar o generație distanță de pierderea acestei limbi din cauza tuturor acestor schimbări uriașe”. El observă că mulți islandezi își obțin informațiile predominant în engleză, iar copiii chiar conversează între ei în această limbă.

Ce măsuri pot fi luate pentru conservarea limbii

Islanda a luat deja unele măsuri proactive pentru a promova utilizarea inteligenței artificiale în islandeză. Recent, Ministrul Educației din Islanda a anunțat un parteneriat cu Anthropic pentru un proiect pilot național în domeniul educației care se bazează pe AI.

Recomandările autorului:

Citește și

ISTORIE Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
20:32
Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
EXTERNE Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
19:50
Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
EXTERNE China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”
18:54
China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”
EXTERNE Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil
17:45
Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil
Financial Times, dezvăluiri despre scandalul de corupție din jurul președintelui ucrainean: „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”
17:25
Financial Times, dezvăluiri despre scandalul de corupție din jurul președintelui ucrainean: „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”
EXTERNE Donald Trump încheie prietenia cu reprezentanta Marjorie Taylor Greene după ce a numit-o „nebună dezlănțuită” și „trădătoare” pe Truth Social
17:07
Donald Trump încheie prietenia cu reprezentanta Marjorie Taylor Greene după ce a numit-o „nebună dezlănțuită” și „trădătoare” pe Truth Social
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse