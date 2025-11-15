Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”

În mijlocul Europei, o mică comunitate poartă pe umeri povara unei moșteniri aproape uitate. O limbă care este veche de secole, transmisă cândva firesc din părinți în copii, a ajuns astăzi să fie vorbită de tot mai puțini oameni.

Limba islandeză, vorbită de doar 350.000 de persoane, este pe cale de dispariție din cauza inteligenței artificiale și a dominației limbii engleze, spune fostul premier Katrín Jakobsdóttir. Într-un interviu, aceasta subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru conservarea acestei limbi unice.

Limba europeană care este în pericol de dispariție

Katrín Jakobsdóttir a demisionat recent din funcția de prim-ministru pentru a candida la președinție, el atrage atenția asupra schimbărilor radicale în utilizarea limbii islandeze. Tot mai mulți islandezi preferă cititul și vorbitul în engleză, în detrimentul limbii materne.

„Multe limbi dispar, iar odată cu ele dispare multă valoare [și] multă gândire umană”, a declarat Jakobsdóttir. Ea consideră că islandezii au o responsabilitate enormă în păstrarea limbii lor, una dintre cele mai puțin modificate din lume.

Fostul premier a subliniat și că tinerii islandezi sunt „absolut înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele de socializare și alte mijloace media”. Acest lucru contribuie semnificativ la diminuarea utilizării limbii islandeze în viața de zi cu zi.

Ragnar Jónasson, coautorul lui Jakobsdóttir, împărtășește aceeași îngrijorare: „Suntem la doar o generație distanță de pierderea acestei limbi din cauza tuturor acestor schimbări uriașe”. El observă că mulți islandezi își obțin informațiile predominant în engleză, iar copiii chiar conversează între ei în această limbă.

Ce măsuri pot fi luate pentru conservarea limbii

Islanda a luat deja unele măsuri proactive pentru a promova utilizarea inteligenței artificiale în islandeză. Recent, Ministrul Educației din Islanda a anunțat un parteneriat cu Anthropic pentru un proiect pilot național în domeniul educației care se bazează pe AI.

