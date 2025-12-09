Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata

Lituania a declarat stare de urgență și a solicitat Parlamentului să autorizeze sprijin militar pentru polițiștii de frontieră, după ce un val de baloane de contrabandă din Belarus a perturbat în mod repetat traficul aerian în ultimele luni, relatează Reuters.

Potrivit rapoartelor din presă, aeroportul din Vilnius a fost închis de mai multe ori din cauza baloanelor, iar autoritățile susțin că acestea sunt trimise de contrabandiști pentru a transporta țigări și constituie un „atac hibrid” din partea Belarusului, un aliat apropiat al Rusiei.

„Starea de urgență nu este declarată doar din cauza perturbărilor aviației civile, ci și din motive de securitate națională”, a declarat ministrul de interne Vladislav Kondratovič.

Guvernul cere sprijinul Armatei

Guvernul lituanian a solicitat Parlamentului să acorde sprijin militar pentru a acționa concertat cu poliția, grănicerii și forțele de securitate în timpul stării de urgență, precum și pe cont propriu, a declarat Kondratovic.

Dacă parlamentul este de acord, armata va primi permisiunea de a limita accesul pe teritoriu, de a opri și percheziționa vehicule, de a efectua verificări ale persoanelor, documentelor și bunurilor acestora și de a-i reține pe cei care se opun sau sunt suspectați de infracțiuni.

Ministrul Apărării, Robertas Kaunas, a declarat că armatei i se va permite să folosească forța pentru aceste acțiuni.

Nu este clar până când va fi în vigoare starea de urgență.

Reacția lui Lukașenko

Belarus a negat acuzațiile și a acuzat, la rândul său, Lituania de trimiterea unei drone pentru a lansa „material extremist”, lucru pe care Lituania îl neagă, a menționat Reuters.

Președintele Alexander Lukașenko a declarat, marți, că Lituania exagerează incidentele cu baloanele de contrabandă și că Minskul nu dorește un război cu vecinii săi.

„Ceea ce spun lituanienii astăzi este imposibil și nerealist”, a declarat Lukașenko într-un discurs difuzat de agenția de știri de stat Belta. „Problema este exagerată și politizată”, a spus el.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 1 decembrie că situația de la frontiera celor două țări se înrăutățește și a numit incursiunile cu baloane un „atac hibrid” din partea Belarusului, „complet inacceptabil”.

Aceasta nu este prima dată când Lituania ia o astfel de măsură. În 2021, țara a impus, de asemenea, stare de urgență în regiunea de frontieră cu Belarus, din cauza a ceea ce a numit o campanie a Minskului de a trimite migranți ilegal peste graniță.

În 2022, Vilnius a declarat stare de urgență în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, de teama că Lituania ar putea deveni și ea o țintă a atacurilor armate.

