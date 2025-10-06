Primele ARESTĂRI în urma incidentului cu baloane de pe aeroportul din Vilnius. Alertă în lanț de drone neidentificate pe marile aeroporturi europene

Autorităţile lituaniene au anunţat, luni, că au efectuat mai multe arestări în legătură cu incidentul de la sfârşitul săptămânii trecute. Traficul aerian a fost suspendat temporar pe aeroportul din Vilnius ,după ce 25 de baloane au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei.
Aeroportul internațional din Vilnius și-a redeschis spațiul aerian duminică, la ora 4:50 dimineața, după o suspendare temporară decisă sâmbătă seară în urma „unui posibil grup de baloane care se îndreptau spre aeroport”, a anunțat operatorul aeroportuar într-un comunicat.
Conform lui Vilmantas Vitkauskas, şeful Centrului Naţional de Management al Crizelor, au fost recuperate 10 baloane. Căutarea celorlalte şi a celor aflaţi în spatele operaţiunii continuă, transmite agenția de știri dpa.
Incidentul a avut loc la primele ore de duminică, autorităţile suspectând că baloanele erau folosite de contrabandişti cu scopul de a trece ilegal ţigări peste frontiera dintre Lituania şi Belarus. Vitkauskas a confirmat arestarea mai multor suspecţi în timp ce încercau să recupereze marfa de contrabandă.
Frontiera lituaniano-belarusă, lungă de 679 de kilometri, reprezintă şi o limită exterioară a Uniunii Europene şi a NATO, capitala Vilnius aflându-se la numai 30 de km de aceasta.
Grănicerii lituanieni apreciază că baloanele au ajuns la o distanţă neobişnuit de mare în interiorul ţării cu ajutorul unui vânt favorabil, dar şi din cauză că fuseseră lansate de contrabandişti la o distanţă mai mare din Belarus, nu chiar de lângă graniţă.
Restricțiile temporare au afectat atât zborurile de sosire, cât și cele de plecare. În total, aproximativ 30 de curse și aproape 6.000 de pasageri au fost afectați, potrivit aceleiași surse. Unele zboruri au fost anulate, altele fiind deviate spre aeroporturi din Letonia și Polonia, scrie Reuters. Postul public lituanian LRT a relatat că 13 baloane se îndreptau către aeroport în momentul închiderii spațiului aerian.
Incidentul survine într-un context tensionat, după încălcări repetate ale spațiului aerian european în ultimele săptămâni. În țări ca Danemarca, Germania, Norvegia și Olanda, aeroporturile au fost nevoite să suspende temporar zborurile din cauza dronelor neidentificate.
