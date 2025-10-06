Primele ARESTĂRI în urma incidentului cu baloane de pe aeroportul din Vilnius. Alertă în lanț de drone neidentificate pe marile aeroporturi europene

Autorităţile lituaniene au anunţat, luni, că au efectuat mai multe arestări în legătură cu incidentul de la sfârşitul săptămânii trecute. Traficul aerian a fost suspendat temporar pe aeroportul din Vilnius ,după ce 25 de baloane au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei.

Aeroportul internațional din Vilnius și-a redeschis spațiul aerian duminică, la ora 4:50 dimineața, după o suspendare temporară decisă sâmbătă seară în urma „unui posibil grup de baloane care se îndreptau spre aeroport”, a anunțat operatorul aeroportuar într-un comunicat.

Baloanele ar fi fost folosite de contrabandiști