Aeroportul din Vilnius, ÎNCHIS pentru a noua oară din cauza baloanelor suspecte din Belarus. Lituania acuză un „atac hibrid” orchestrat de la Kremlin

Mihai Tănase
24 nov. 2025, 09:50, Știri externe
Foto: Profimedia images

Aeroportul din Vilnius și-a suspendat temporar operațiunile după ce baloane suspecte au pătruns spre spațiul aerian al capitalei lituaniene. Incidentul, al nouălea din octombrie încoace, a dus la redirecționarea unor zboruri și reaprinde tensiunile dintre Lituania și Belarus, pe fondul acuzațiilor privind o formă de „atac hibrid”.

Aeroportul internațional din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat duminică suspendarea temporară a operațiunilor, după ce mai multe baloane suspecte s-au îndreptat spre spațiul său aerian dinspre Belarus, relatează Reuters.

Zborurile programate au fost deviate către alte aeroporturi, iar activitatea a rămas blocată până la ora 01:30 dimineața, ora locală.

„Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a transmis operatorul aeroportului pe site-ul oficial, precizând că situația este monitorizată în timp real.

Aeroportul din Vilnius, închis de nouă ori în doar câteva săptămâni

Incidentul face parte dintr-o serie de perturbări majore care afectează aviația europeană în ultimele luni, generate de incursiuni ale dronelor și baloanelor în spațiul aerian. Aeroporturile din Copenhaga și Bruxelles s-au confruntat, de asemenea, cu situații similare.

Pentru Vilnius, aceasta este a noua închidere înregistrată de la începutul lunii octombrie, semnalând un tipar tot mai clar al acestor intruziuni.

Autoritățile lituaniene afirmă că baloanele provin din Belarus și transportă țigări de contrabandă, fiind folosite pentru a introduce ilegal produse în UE. Guvernul de la Vilnius îl acuză direct pe președintele Alexander Lukașenko că tolerează, ba chiar încurajează aceste practici, pe care le numește o formă de „atac hibrid”.

Luna trecută, Lituania a închis cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus ca măsură de răspuns la incidentele repetate cu baloane. Punctele de frontieră au fost redeschise doar săptămâna trecută, când părea că rutele aeriene au revenit la normal.

Replica Minskului: „O înșelătorie nebunească”

Președintele belarus Alexander Lukașenko respinge acuzațiile și susține că decizia Lituaniei de a închide frontiera a fost „o înşelătorie nebunească”.

El acuză Occidentul că desfășoară un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei și că ridică „o nouă eră de divizare” cu bariere și sârmă ghimpată.

Tensiunile dintre cele două țări rămân ridicate, în timp ce autoritățile lituaniene încearcă să prevină noi perturbări ale traficului aerian și să protejeze infrastructura critică.

