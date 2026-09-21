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Péter Magyar spune că Ungaria nu va permite construirea unui depozit de combustibili pentru Ucraina

Péter Magyar spune că Ungaria nu va permite construirea unui depozit de combustibili pentru Ucraina
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Premierul ungar, Péter Magyar, a oferit un punct de vedere cu privire la proiectul semnat de compania maghiară MOL și compania ucraineană Naftogaz pentru construirea unor capacități de depozitare a produselor petroliere în Ungaria, în apropierea graniței cu Ucraina. Magyar a declarat că proiectul nu va fi realizat atât timp cât guvernul Tisza se va afla la putere.

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MOL și Naftogaz au semnat pe 20 septembrie un memorandum privind dezvoltarea unor capacități de depozitare a produselor petroliere în Ungaria, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit companiei ucrainene, instalațiile ar urma să fie destinate nevoilor pieței din Ucraina.

Memorandumul prevede dezvoltarea în comun și eventuala implementare a proiectului. Naftogaz nu a anunțat însă o capacitate pentru instalații și nici un calendar pentru construirea lor.

Subiectul a fost discutat luni în Parlamentul Ungariei, unde Magyar a fost întrebat despre proiect și despre informațiile publicate de partea ucraineană.

Premierul ungar a declarat că negocierile dintre MOL și Naftogaz privind posibilitatea depozitării petrolului în Ungaria au început încă în perioada guvernului condus de Viktor Orbán. Potrivit lui Magyar, compania a purtat discuții cu partea ucraineană fără acordul actualului Guvern, lucru pe care acesta îl consideră inacceptabil.

Magyar a mai spus că i-a transmis directorului general al MOL, Zsolt Hernádi, că societatea trebuie să țină cont de faptul că statul ungar deține aproximativ 25% din companie.

Peter Magyar: „Atâta timp cât guvernul Tisza este la putere, acest lucru nu se va întâmpla

Premierul ungar a respins, de asemenea, posibilitatea construirii instalației în Ungaria cât timp formațiunea sa se află la guvernare.

„Instalația de depozitare pentru care MOL a semnat un memorandum de înțelegere nu va fi construită la granița dintre Ungaria și Ucraina sau în altă parte. Dacă citiți declarația publicată recent, aceasta spune că aceasta este doar o posibilitate teoretică.

Chiar dacă va fi implementată, va dura ani de zile. Dar vreau să declar aici și acum: atâta timp cât guvernul Tisza este la putere, acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Magyar, vorbind în Parlamentul Ungariei.

MOL spune că proiectul este abia la început

MOL a transmis că discuțiile se află în prezent într-o etapă inițială de pregătire. Compania urmează să analizeze condițiile tehnice, financiare și de reglementare necesare pentru depozitarea produselor petroliere în Ungaria, proces care ar putea dura mai mulți ani.

Potrivit companiei, memorandumul nu reprezintă o decizie finală privind construirea instalației. MOL a precizat că, în această etapă, Guvernul ungar nu fusese încă informat, iar consultările cu autoritățile urmează să aibă loc pe măsură ce proiectul avansează.

Naftogaz spune că depozitul ar proteja aprovizionarea Ucrainei

Într-un mesaj publicat de compania ucraineană, directorul general interimar al Naftogaz, Sergiy Fedorenko, a declarat că proiectul ar urma să contribuie la securitatea aprovizionării cu combustibili a Ucrainei.

Naftogaz susține că dezvoltarea unor capacități de depozitare în afara zonelor expuse atacurilor ar permite diversificarea rutelor de aprovizionare.

Potrivit lui Fedorenko, implementarea proiectului „va îmbunătăți în cele din urmă fiabilitatea aprovizionării cu combustibil a consumatorilor ucraineni”.

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